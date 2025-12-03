Ей непросто: почему дочери шефа Ивлева понадобился психолог после развода родителей

Развод родителей стал стрессовым событием для трехлетней Ники, дочери известного российского шеф-повара Константина Ивлева.
Бывшая супруга повара Валерия Куденкова в личном блоге поделилась, что малышке нужна помощь детского психолога, чтобы справиться с эмоциями и адаптироваться к новой семейной ситуации.
"Никуся для своего возраста достаточно взрослая и осознанная, и ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог", — отметила Валерия.
По словам Валерии, девочка постепенно привыкает к раздельной жизни родителей, однако процесс адаптации всё ещё продолжается. Психологическая поддержка помогает Нике чувствовать себя безопаснее и выражать свои эмоции в доверительной обстановке.
После расторжения брака Валерия переехала из загородного дома Ивлева и сейчас снимает квартиру. Она ожидает завершения строительства собственного коттеджа, где планирует обустроить пространство для себя и дочери.
Константин Ивлев пока не комментирует ситуацию и полностью сосредоточен на профессиональной деятельности. В социальных сетях ситуация вызывает активные обсуждения: часть подписчиков выражает поддержку шеф-повару, другая — Валерии.
Константин Ивлев был женат дважды. Первой супругой стала Мария Макеева, с которой повар прожил около 23 лет. В браке родились двое детей — Матвей и Мария. Развод пары сопровождался судебными разбирательствами и обсуждениями алиментных обязательств.
Со второй женой, Валерией Куденковой, Ивлев познакомился ещё во время первого брака. Разница в возрасте между супругами составляет около 19 лет. Пара официально оформила брак в 2021 году, а в 2022 году у них родилась дочь Ника. Развод был объявлен осенью 2025 года, при этом Валерия подчеркнула, что расставание произошло мирно и без конфликтов.
Детский психолог помогает Нике научиться справляться со стрессом, понимать и выражать свои чувства. В подобных случаях специалисты рекомендуют:
Постепенное знакомство с новой реальностью без резких перемен;
Поддержка и внимание со стороны родителей;
Разговоры о чувствах ребёнка в доверительной атмосфере;
Создание предсказуемого распорядка дня, чтобы ребенок чувствовал безопасность;
Обеспечение стабильного общения с обоими родителями.
Психологическая поддержка помогает не только ребенку, но и родителям осознанно подходить к воспитанию и решению конфликтных ситуаций.
Развод родителей — одно из наиболее стрессовых событий для маленьких детей. Психологи отмечают, что негативные последствия зависят от:
Взаимоотношений родителей после развода;
Уровня эмоциональной поддержки, предоставляемой ребенку;
Постоянства и предсказуемости окружающей среды;
Наличия профессиональной психологической помощи.
В случае Ники ключевую роль играет своевременное вмешательство специалиста, что помогает ребенку справляться с тревогой и формировать эмоциональную устойчивость.
Дошкольники (3-5 лет) чаще всего испытывают чувство тревоги и беспокойства, могут проявлять капризы и страх разлуки;
Школьники (6-12 лет) могут демонстрировать агрессию, замкнутость или снижение успеваемости;
Подростки (13-17 лет) чаще реагируют на развод депрессией, конфликтами с родителями и сомнениями в себе.
Таким образом, для малышей, как Ника, важна стабильность и регулярное внимание со стороны взрослых, а также поддержка психолога.
Положительные аспекты:
Ребенок получает безопасное пространство для выражения эмоций;
Психолог помогает родителям выстраивать стратегию поддержки;
Снижается уровень тревожности и стрессовых реакций;
Недостатки:
Требует регулярности и времени для занятий;
Может потребоваться финансовое вложение;
Результат зависит от качества контакта с психологом.
Создайте предсказуемый распорядок дня;
Не используйте ребёнка в качестве посредника или "сообщника";
Обеспечьте постоянное общение с обоими родителями;
Проводите совместное время, укрепляя доверительные отношения;
При необходимости привлекайте специалистов для решения эмоциональных проблем;
Будьте внимательны к признакам тревожности или депрессии;
Поддерживайте открытый диалог, позволяя ребенку делиться переживаниями.
Как понять, что ребёнку нужна психологическая помощь?
Если малыш проявляет тревожность, капризность, страхи или изменения в поведении, это сигнал обратиться к специалисту.
Сколько стоит консультация детского психолога?
Цены варьируются в зависимости от региона и квалификации специалиста, обычно от 2000 до 5000 рублей за сеанс.
Что делать, если родители живут раздельно, а ребенок тревожен?
Сохраняйте регулярный контакт с обоими родителями, обеспечьте стабильный режим и при необходимости подключайте психолога для поддержки.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Ивлева Мария уже несколько лет вынуждена добиваться положенных алиментов через суд.
