Ей непросто: почему дочери шефа Ивлева понадобился психолог после развода родителей

Дочери шефа Ивлева потребовался психолог после развода родителей

Развод родителей стал стрессовым событием для трехлетней Ники, дочери известного российского шеф-повара Константина Ивлева.

Повар Константин Ивлев

Бывшая супруга повара Валерия Куденкова в личном блоге поделилась, что малышке нужна помощь детского психолога, чтобы справиться с эмоциями и адаптироваться к новой семейной ситуации.

"Никуся для своего возраста достаточно взрослая и осознанная, и ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог", — отметила Валерия.

По словам Валерии, девочка постепенно привыкает к раздельной жизни родителей, однако процесс адаптации всё ещё продолжается. Психологическая поддержка помогает Нике чувствовать себя безопаснее и выражать свои эмоции в доверительной обстановке.

Жизнь после развода: аренда жилья и новые планы

После расторжения брака Валерия переехала из загородного дома Ивлева и сейчас снимает квартиру. Она ожидает завершения строительства собственного коттеджа, где планирует обустроить пространство для себя и дочери.

Константин Ивлев пока не комментирует ситуацию и полностью сосредоточен на профессиональной деятельности. В социальных сетях ситуация вызывает активные обсуждения: часть подписчиков выражает поддержку шеф-повару, другая — Валерии.

История семейных отношений Ивлева

Константин Ивлев был женат дважды. Первой супругой стала Мария Макеева, с которой повар прожил около 23 лет. В браке родились двое детей — Матвей и Мария. Развод пары сопровождался судебными разбирательствами и обсуждениями алиментных обязательств.

Со второй женой, Валерией Куденковой, Ивлев познакомился ещё во время первого брака. Разница в возрасте между супругами составляет около 19 лет. Пара официально оформила брак в 2021 году, а в 2022 году у них родилась дочь Ника. Развод был объявлен осенью 2025 года, при этом Валерия подчеркнула, что расставание произошло мирно и без конфликтов.

Адаптация ребёнка и роль психолога

Детский психолог помогает Нике научиться справляться со стрессом, понимать и выражать свои чувства. В подобных случаях специалисты рекомендуют:

Постепенное знакомство с новой реальностью без резких перемен; Поддержка и внимание со стороны родителей; Разговоры о чувствах ребёнка в доверительной атмосфере; Создание предсказуемого распорядка дня, чтобы ребенок чувствовал безопасность; Обеспечение стабильного общения с обоими родителями.

Психологическая поддержка помогает не только ребенку, но и родителям осознанно подходить к воспитанию и решению конфликтных ситуаций.

Влияние развода на детей: факты и наблюдения

Развод родителей — одно из наиболее стрессовых событий для маленьких детей. Психологи отмечают, что негативные последствия зависят от:

Взаимоотношений родителей после развода;

Уровня эмоциональной поддержки, предоставляемой ребенку;

Постоянства и предсказуемости окружающей среды;

Наличия профессиональной психологической помощи.

В случае Ники ключевую роль играет своевременное вмешательство специалиста, что помогает ребенку справляться с тревогой и формировать эмоциональную устойчивость.

Сравнение влияния разводов на детей разного возраста

Дошкольники (3-5 лет) чаще всего испытывают чувство тревоги и беспокойства, могут проявлять капризы и страх разлуки; Школьники (6-12 лет) могут демонстрировать агрессию, замкнутость или снижение успеваемости; Подростки (13-17 лет) чаще реагируют на развод депрессией, конфликтами с родителями и сомнениями в себе.

Таким образом, для малышей, как Ника, важна стабильность и регулярное внимание со стороны взрослых, а также поддержка психолога.

Плюсы и минусы обращения к детскому психологу

Положительные аспекты:

Ребенок получает безопасное пространство для выражения эмоций;

Психолог помогает родителям выстраивать стратегию поддержки;

Снижается уровень тревожности и стрессовых реакций;

Недостатки:

Требует регулярности и времени для занятий;

Может потребоваться финансовое вложение;

Результат зависит от качества контакта с психологом.

Советы шаг за шагом: поддержка ребенка после развода

Создайте предсказуемый распорядок дня; Не используйте ребёнка в качестве посредника или "сообщника"; Обеспечьте постоянное общение с обоими родителями; Проводите совместное время, укрепляя доверительные отношения; При необходимости привлекайте специалистов для решения эмоциональных проблем; Будьте внимательны к признакам тревожности или депрессии; Поддерживайте открытый диалог, позволяя ребенку делиться переживаниями.

Популярные вопросы о детях и разводе

Как понять, что ребёнку нужна психологическая помощь?

Если малыш проявляет тревожность, капризность, страхи или изменения в поведении, это сигнал обратиться к специалисту.

Сколько стоит консультация детского психолога?

Цены варьируются в зависимости от региона и квалификации специалиста, обычно от 2000 до 5000 рублей за сеанс.

Что делать, если родители живут раздельно, а ребенок тревожен?

Сохраняйте регулярный контакт с обоими родителями, обеспечьте стабильный режим и при необходимости подключайте психолога для поддержки.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Ивлева Мария уже несколько лет вынуждена добиваться положенных алиментов через суд.