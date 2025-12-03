Васильев полчаса доказывал на границе США, что не воровал бриллианты: подробности задержания

Историк моды и коллекционер Александр Васильев столкнулся с тщательной проверкой на границе Соединённых Штатов. Процедура досмотра его багажа заняла около получаса, хотя изначально ему сообщили о возможных четырёх часах ожидания.
Васильев рассказал об этом инциденте в интервью YouTube-каналу "Монреаль LIVE". Во время проверки ему было запрещено пользоваться телефоном, а сотрудница пограничной службы даже предложила принести его вещи на случай депортации.
"Я, в общем, не предвидел такого случая, не рассчитывал. Потом она пришла с улыбкой, сказала, что бриллиантов из Лувра там не обнаружено, потому что это было как раз в день ограбления", — отметил Васильев, комментируя действия офицера.
Ранее, в октябре, историк моды уже упоминал о задержании в американском аэропорту. Тогда пограничники снимали у него отпечатки пальцев и интересовались причинами популярности рекламы его лекций в интернете.
