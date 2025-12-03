Замечательно живётся с папой: что Дмитрий и Полина Дибровы рассказали о воспитании детей

Полина Диброва призналась, что старший сын живёт с отцом

Блогер Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров впервые после громкого развода появились вместе на публике.

Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Дмитрий Дибров и блогер Полина Диброва

36-летняя Полина и 66-летний Дмитрий вместе с тремя сыновьями — 15-летним Александром, 11-летним Фёдором и 10-летним Ильей — посетили премьеру иммерсивного новогоднего шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал" в столичном театре "Особняк Дашков 5". В ходе общения с журналистами бывшие супруги рассказали о переменах в жизни старшего сына Саши.

Ранее Полина уже делилась в интервью с телеведущим Андреем Малаховым, что вместе с бывшим мужем они приобрели квартиру для старшего сына в ипотеку в новостройке. Теперь Дмитрий уточнил, что новоселье ожидается в ближайшее время.

"А у Саши в следующем, я надеюсь, будет новоселье. Огромная квартира на берегу Москвы-реки… Вот тогда-то мы все купим плот и будем ходить по Москве-реке от Primavera, где мы хотим с Сашей, кстати, сделать этнический фестиваль. Прямо на берегу Москвы-реки! И мы уже договорились с руководством жилого комплекса. И, возможно, нам удастся действительно сделать всероссийский фестиваль русской народной музыки, донской, конечно", — поделился Дибров.

Полина добавила, что старший сын, которому в феврале исполнится 17 лет, сейчас живёт с отцом.

"Саше замечательно живётся с папой. Но мы действительно подошли вплотную к ремонту квартиры, и Дмитрий планирует его завершить к концу следующего года", — цитирует слова Полины KP.RU.

Новые семейные обстоятельства Полины Дибровой

Брак Дибровых официально завершился 20 сентября этого года. В жизни Полины появился новый партнер — 51-летний миллиардер Роман Товстик. По слухам Полина вместе с ним и младшими детьми проживает в арендованном доме в Лапино.

Кроме того, к новому дому присоединились трое старших детей Романа. Младшие наследники бизнесмена остались с бывшей супругой Товстика, Еленой.

