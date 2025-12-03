Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замечательно живётся с папой: что Дмитрий и Полина Дибровы рассказали о воспитании детей

Полина Диброва призналась, что старший сын живёт с отцом
Шоу-бизнес

Блогер Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров впервые после громкого развода появились вместе на публике.

Телеведущий Дмитрий Дибров и блогер Полина Диброва
Фото: Инстаграм Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Дмитрий Дибров и блогер Полина Диброва

36-летняя Полина и 66-летний Дмитрий вместе с тремя сыновьями — 15-летним Александром, 11-летним Фёдором и 10-летним Ильей — посетили премьеру иммерсивного новогоднего шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал" в столичном театре "Особняк Дашков 5". В ходе общения с журналистами бывшие супруги рассказали о переменах в жизни старшего сына Саши.

Ранее Полина уже делилась в интервью с телеведущим Андреем Малаховым, что вместе с бывшим мужем они приобрели квартиру для старшего сына в ипотеку в новостройке. Теперь Дмитрий уточнил, что новоселье ожидается в ближайшее время.

"А у Саши в следующем, я надеюсь, будет новоселье. Огромная квартира на берегу Москвы-реки… Вот тогда-то мы все купим плот и будем ходить по Москве-реке от Primavera, где мы хотим с Сашей, кстати, сделать этнический фестиваль. Прямо на берегу Москвы-реки! И мы уже договорились с руководством жилого комплекса. И, возможно, нам удастся действительно сделать всероссийский фестиваль русской народной музыки, донской, конечно", — поделился Дибров.

Полина добавила, что старший сын, которому в феврале исполнится 17 лет, сейчас живёт с отцом.

"Саше замечательно живётся с папой. Но мы действительно подошли вплотную к ремонту квартиры, и Дмитрий планирует его завершить к концу следующего года", — цитирует слова Полины KP.RU.

Новые семейные обстоятельства Полины Дибровой

Брак Дибровых официально завершился 20 сентября этого года. В жизни Полины появился новый партнер — 51-летний миллиардер Роман Товстик. По слухам Полина вместе с ним и младшими детьми проживает в арендованном доме в Лапино.

Кроме того, к новому дому присоединились трое старших детей Романа. Младшие наследники бизнесмена остались с бывшей супругой Товстика, Еленой. 

Советы шаг за шагом для организации жизни детей после развода

  1. Определите, с кем и в какие периоды будут проживать дети.

  2. Планируйте совместные мероприятия, чтобы поддерживать контакт между братьями и сестрами.

  3. Создайте уютное и безопасное пространство для каждого ребенка в новом жилье.

  4. Обсуждайте важные семейные решения с детьми, учитывая их мнение.

  5. Организуйте регулярное общение с обоими родителями, даже при раздельном проживании.

Популярные вопросы о жизни детей после развода

Как сохранить комфорт для старших детей при раздельном проживании?
Важно обеспечивать стабильность, безопасную среду и сохранять привычные ритуалы, чтобы дети чувствовали поддержку.

Сколько времени нужно, чтобы ребенок адаптировался к новой квартире?
Срок зависит от возраста и характера ребенка, но обычно процесс занимает несколько месяцев.

Что лучше: жить с родителем, который больше занят, или распределять время между обоими?
Оптимально найти баланс, позволяющий ребенку иметь стабильное проживание и достаточное внимание от обоих родителей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
