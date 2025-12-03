Атмосфера праздника: чем занимается беременная блогер Лерчек под домашним арестом

Блогер Лерчек на шестом месяце беременности украсила дом к Новому году

Беременная блогер Лерчек под домашним арестом делится повседневной жизнью и трудностями медицинского наблюдения, пока близкие поддерживают её в ожидании малыша.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек

33-летняя Валерия Лерчек продолжает вести активную жизнь, несмотря на ограничения, связанные с домашним арестом. Сейчас она находится на шестом месяце беременности и старается сохранять позитивное настроение, окружая себя уютом и вниманием близких. Об этом сообщает блог хореографа и возлюбленного блогера Луиса Сквиччиарини, который делится подробностями жизни пары, пока Валерия временно лишена доступа к Интернету.

В доме будущих родителей активно готовятся к праздникам: они украшают квартиру к Новому году и создают максимально комфортную атмосферу. Валерия лично участвует в оформлении интерьера, а Луис поддерживает её во всех начинаниях, помогая справляться с бытовыми и организационными задачами.

"Мы на 25-й неделе. Каждый день я ощущаю, как крепнет связь с нашим малышом и как сильнее становятся его толчки. Сейчас мой главный долг — окружить их максимальной заботой и сделать все возможное для их здоровья и безопасности. Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях", — писал 37-летний аргентинец в соцсети.

Медицинские трудности и ограничения домашнего ареста

Беременность Лерчек сопровождается сложностями: врачи выявили анемию и признаки гестоза, что требует постоянного медицинского наблюдения. До недавнего времени будущей маме не удавалось пройти необходимые обследования.

"Я не пользуюсь Интернетом, не могу оказать давление на свидетелей. Почему обязательно сидеть дома? Почему нельзя перемещаться по городу, посещать врачей, выбирать роддом? Так и количества возможностей больше, чтобы заработать на детей и будущего ребёнка. Сами понимаете, в домашнем режиме ты постоянно ограничен. До этого к зубному врачу и гинекологу не пускали. Говорили: "Вызывайте скорую", — рассказывала блогер о своих переживаниях и трудностях.

Ограничения домашнего ареста накладывают на Валерию серьёзные ограничения: она не может свободно перемещаться, посещать необходимые клиники и полностью контролировать процесс наблюдения за беременностью. Поэтому поддержка семьи и близких становится особенно важной.

Психологическая поддержка и бытовая организация

Несмотря на стрессовые обстоятельства, пара старается сохранять спокойствие и заниматься планированием будущего. В доме регулярно устраиваются совместные дела: украшение интерьера, обсуждение бытовых задач, подготовка к появлению малыша. Луис отмечает, что такие совместные активности помогают Лерчек отвлечься и сохранять позитивный настрой.

"Мы стараемся делать всё, чтобы Лера чувствовала себя комфортно. Каждое утро начинается с лёгкой зарядки, планирования дня и приготовления здоровой пищи", — говорит Сквиччиарини.

Эти небольшие, но значимые бытовые действия помогают будущей маме поддерживать эмоциональное равновесие и укреплять связь с малышом.

Юридическая сторона и перспективы

Валерия и её бывший супруг Артём Чекалин проходят по уголовному делу, связанному с предполагаемым отмыванием миллионов за границу. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Родные Лерчек надеются, что суд учтет её состояние и смягчит меры пресечения.

"До недавнего времени мы сталкивались с ограничениями, которые не позволяли Валерии нормально наблюдаться у врачей. Надеюсь, ситуация изменится к лучшему, и она сможет пройти все необходимые обследования", — отмечает близкий друг семьи.

Несмотря на ограничения, пара активно посещает судебные заседания и иногда взаимодействует с представителями прессы, чтобы держать общественность в курсе событий.

Советы шаг за шагом: как поддерживать беременных под ограничениями

Создайте безопасную и уютную домашнюю атмосферу. Организуйте регулярные дистанционные консультации с врачами. Планируйте ежедневные занятия, чтобы сохранять эмоциональный баланс. Обеспечьте поддержку близких для решения бытовых и медицинских вопросов. Следите за питанием и режимом сна.

Ранее Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку.