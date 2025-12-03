Пытаюсь объяснить: почему старший сын Нагиева раскритиковал младшего брата за выбор профессии

Кирилл Нагиев отговаривает младшего брата становиться актёром

Старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев рассказал о планах своего младшего брата Марка стать актёром. В семье к этому решению относятся осторожно, ведь профессия непростая и требует терпения.

Фото: Инстаграм Дмитрия Нагиева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Дмитрий Нагиев

По словам Кирилла Нагиева, Марк уже определился с карьерным направлением и намерен поступать на актёрский факультет. Старший брат признается, что относится к этому с осторожностью.

"К сожалению, очень хочет стать актером. Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет, но наша семейная кровь берёт своё. Мой брат идет учиться на актёра, а я ему пытаюсь объяснить: "Ты идешь учиться не на Дмитрия Нагиева, а на театрального актёра". Это разные вещи — шоу-бизнес и театр", — цитирует слова Кирилла "СтарХит".

Кирилл подчеркивает, что несмотря на его советы, интерес к профессии проявляется с раннего возраста, а любовь к глубокому и качественному кино только усиливает стремление Марка развиваться именно в актерской сфере.

Дмитрий Нагиев о семье и детях

Сам актёр долгое время скрывал информацию о младшем сыне. В интервью журналу Sobaka.ru он впервые рассказал, что Марку 16 лет, и поделился семейными разговорами.

"Я всё время спорю с сыном. Он смотрит только очень хорошее, глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам и говорит: "Смотри тоже"", — говорил Нагиев.

Дмитрий признаётся, что пытается направить Марка и объясняет, что ему не нужно повторять путь старшего сына Кирилла, который уже выбрал актёрскую карьеру.

"Понятия не имею, пойдет ли он по моим стопам. Я надеялся, что и Кирилл не планировал. А он поступил во МХАТ… Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжёлая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия", — откровенничал он.

Нагиев подчеркивает, что актёрская деятельность не всегда приносит финансовую стабильность: доход зависит от проектов и ролей, а миллиарды в этой сфере не зарабатываются.

Официальная информация о семье

Официально у Дмитрия Нагиева один сын — Кирилл, от бывшей жены Алисы Шер. Однако в 2025 году Нагиев подтвердил наличие младшего сына Марка, которому 16 лет. По данным СМИ, матерью мальчика является администратор Наталья Коваленко.

Существуют неподтвержденные сведения о дочери Мире, матерью которой называют Анну Спектор. Сам актёр эту информацию не комментировал.

Коучинг и образовательная деятельность

Помимо актёрской карьеры, Дмитрий Нагиев ведёт образовательную деятельность в Дубае, выступая коучем в школе N School. Программа рассчитана на развитие личностных качеств и сценических навыков.

Однодневные тренинги направлены на развитие искренности, точности и искусства самопрезентации. Недельный интенсив включает лекции о личностном росте и практические занятия с самим Нагиевым. Участники осваивают сценические приёмы и ораторское мастерство, получая возможность развить уверенность на сцене и в жизни.

Стоимость недельного интенсива составляет около 40 000 рублей, а участие требует поездки в Дубай.

Сравнение актёрских и образовательных подходов

В выборе пути Марка Нагиева заметна разница между театром, шоу-бизнесом и обучением актерскому мастерству. Шоу-бизнес ориентирован на популярность и проекты с высокой видимостью, тогда как театр требует системной работы и глубокого погружения в профессию.

Плюсы и минусы актёрской карьеры

Преимущества профессии:

Возможность творческого самовыражения. Развитие публичных навыков и коммуникации. Перспектива участия в разнообразных проектах и постановках.

Минусы и сложности:

Нестабильность дохода, зависящая от количества ролей. Высокая конкуренция и давление со стороны индустрии. Необходимость сохранять личное пространство и самоидентичность.

Советы шаг за шагом

Подготовка к поступлению: участие в театральных кружках и мастер-классах. Просмотр качественного кино и анализ ролей. Участие в тренингах по сценической речи и самопрезентации. Развитие навыков публичного выступления и личностной устойчивости.

