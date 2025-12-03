Роковое парижское свидание: почему певец Пол Анка винит себя в гибели принцессы Дианы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

84-летний певец и композитор Пол Анка заявил, что десятилетиями испытывает чувство вины за гибель принцессы Дианы. Об этом он пишет в своих новых мемуарах "Мой путь", объясняя свою позицию личной связью с Доди Аль-Файедом, спутником Дианы в роковой вечер.

Принцесса Диана
Фото: commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions
Принцесса Диана

Анка был близок с Аль-Файедом и даже выступал в роли его наставника. Незадолго до поездки в Париж Доди обратился к нему с просьбой одолжить 150 тысяч долларов, ссылаясь на невозможность попросить деньги у отца. Анка, нехотя, согласился.

Певец задаётся вопросом, который стал центральным в его личной драме.

"Что, если бы я не одолжил Доди денег? Остался бы Доди в Лос-Анджелесе? Были бы он и принцесса Диана живы сегодня?" — приводит его слова из книги издание RadarOnline, комментирующее мемуары.

По данным источника, близкого к Анке, это чувство сожаления настолько глубоко, что, скорее всего, останется с ним навсегда. Таким образом, личная трагедия артиста стала частью всемирной истории, связав его имя с одной из самых громких катастроф конца XX века.

Аль-Файед с принцессой Дианой погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
