Квартира раздора: Добровинский указал на роковую ошибку в защите Долиной

Добровинский раскритиковал защиту Долиной в скандале с квартирой

Звёздный адвокат Александр Добровинский проанализировал ситуацию вокруг народной артистки Ларисы Долиной, оказавшейся в центре скандала из-за продажи квартиры. В Telegram-канале он указал на ключевую, по его мнению, ошибку в стратегии защиты певицы, не участвуя в деле лично.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Добровинский подчеркнул, что в подобных ситуациях всю публичную коммуникацию и защиту должен брать на себя адвокат, ограждая клиента от прямых нападок. По его словам, бездействие юридической команды Долиной привело к информационному вакууму, который заполнился негативом.

"Ошибка Ларисы и её юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от неё - она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку", — написал Добровинский.

Он добавил, что именно это стало причиной волны мемов и насмешек в интернете.

Тем временем конфликт перешёл в новую юридическую плоскость. Покупательница квартиры, Полина Лурье, обратилась в Верховный суд с требованием вернуть ей недвижимость, настаивая на добровольности и законности первоначальной сделки.