Новая неприятность: почему налоговая закрыла благотворительный фонд дочери Долиной

Налоговая закрыла фонд, который возглавляла дочь Долиной

Благотворительный фонд дочери певицы Ларисы Долиной официально прекратил свою деятельность после более десяти лет работы. Причины закрытия остаются формальными, но организация долгое время привлекала внимание общественности.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Параллельно дочь известной артистки сталкивается с последствиями громкого судебного дела.

История фонда и деятельность Ангелины Долиной

Благотворительный фонд начал работу в 2013 году и занимался поддержкой культурных инициатив. В январе 2021 года учредителем фонда стала Ангелина Долина, однако уже в марте того же года она перестала числиться в этом статусе. Организация планировала развивать проекты по поиску новых талантов, но столкнулась с препятствиями на государственном уровне.

Фонд "Музкульт" дочери Ларисы Долиной не получил грант в размере 76,6 миллиона рублей, который был предназначен на поддержку молодых исполнителей, — сообщалось ранее.

Федеральная налоговая служба официально отозвала регистрацию фонда. Эксперты отмечают, что прекращение деятельности благотворительных организаций часто связано с формальными нарушениями в документации, хотя причины могут быть гораздо шире и включать и финансовые, и организационные аспекты.

Скандал с квартирой Ларисы Долиной

В центре внимания общественности летом 2024 года оказалась сама Лариса Долина. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили её продать квартиру в центре Москвы и перевести им более 100 миллионов рублей.

Судебное разбирательство затянулось, но в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, восстановив право собственности артистки. Прецедент вызвал опасения у риелторов: многие покупатели вторичного жилья теперь опасаются рисков, связанных с возможными мошенническими схемами.

Мошенники убедили Ларису Долину, что её квартира находится в опасности и требуется срочная продажа с переводом средств на "безопасный счёт", — отмечается в материалах дела.

Предпринимательница Полина Лурье, которая приобрела квартиру, осталась без денег и без жилья. Кассационный суд отклонил её жалобу, после чего она обратилась в Верховный суд.

Судебные решения и приговоры

В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд вынес приговор четырём обвиняемым в мошенничестве: сроки заключения составили от четырёх до семи лет, каждому назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Суд не применил двустороннюю реституцию, поэтому 112 миллионов рублей Лурье должна взыскать с самих мошенников, — гласит пояснение.

Защитники Полины Лурье продолжили борьбу в Верховном суде. Адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию, отметил, что скандал вокруг квартиры певицы осложнился из-за длительного отсутствия комментариев со стороны юристов Долиной.

Сравнение позиций сторон

С одной стороны, Лариса Долина добилась признания сделки недействительной и возвращения квартиры. С другой стороны, Полина Лурье потеряла средства и имущество, хотя продолжает отстаивать свои права через Верховный суд. Эта ситуация демонстрирует сложности защиты интересов покупателей и продавцов элитного жилья в условиях мошенничества.

Плюсы и минусы участия в благотворительных фондах

Участие в благотворительных проектах имеет свои преимущества:

Возможность поддерживать новые таланты и культурные инициативы. Формирование положительного общественного имиджа семьи или личности. Получение опыта в управлении проектами и взаимодействии с государственными грантами.

Минусы также очевидны:

Финансовые риски и ответственность перед налоговыми органами. Возможность столкнуться с бюрократическими сложностями и отказами грантовых организаций. Репутационные риски в случае публичных скандалов или судебных процессов.

Советы шаг за шагом

Для тех, кто планирует участвовать в благотворительных проектах или управлять фондом:

Тщательно проверяйте документацию и соответствие требованиям налоговых органов. Прозрачно ведите финансовую отчётность и фиксируйте все операции. Обеспечьте юридическое сопровождение для всех сделок и соглашений. Рассматривайте возможность страхования рисков и использования независимых аудиторов.

