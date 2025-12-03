Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чрезмерное количество слоёв может уменьшить объём волос — парикмахер Джордж Нортвуд
Красный луговой клевер разрыхляет тяжёлые глинистые почвы
Микроцемент и SPC панели меняют подход к ремонту ванной — Malatec
Арктический диполь вызывает экстремальные зимы в мире — Science & Vie
Россияне спешно распродают недвижимость в Черногории — аналитики
Деформация тяг ухудшила управляемость после попадания в яму Resto NYC
Классический рецепт немецких фрикаделек включает хлеб, лук и паприку — allrecipe
Ирина Пегова опубликовала селфи с Алисой Фрейндлих
Ольга Орлова заверила, что не бьёт свою няню после странного видео

Водитель Разина раскрыл тайну: вот где сейчас скрывается опальный продюсер

Бывший водитель Разина сообщил, что продюсер проживает в США
Шоу-бизнес

Бывший водитель экс-продюсера Андрея Разина дал показания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с финансами композитора Сергея Кузнецова.

Андрей Разин
Фото: instagram by личный аккаунт Андрея Разина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Разин

На допросе он сообщил о нынешнем месте проживания своего бывшего работодателя. Об этом свидетельствуют материалы дела, на которые ссылается ТАСС.

"Разин в настоящее время проживает в США", — заявил бывший водитель в ходе следственных действий 1 декабря, согласно официальным документам.

Он также рассказал, что получал от Разина ежемесячную зарплату в размере 50 тысяч рублей. Последний раз они общались по телефону в 2023 году, и, по словам водителя, продюсер в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Андрею Разину было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. По версии следствия, он использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым для незаконного получения авторских отчислений за хиты группы "Ласковый май".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Наука и техника
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Польша усиливает спор с Германией по репарациям — политолог Александр Носович Игорь Буккер Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Последние материалы
Красный луговой клевер разрыхляет тяжёлые глинистые почвы
Микроцемент и SPC панели меняют подход к ремонту ванной — Malatec
Арктический диполь вызывает экстремальные зимы в мире — Science & Vie
Бывший водитель Разина сообщил, что продюсер проживает в США
Россияне спешно распродают недвижимость в Черногории — аналитики
Деформация тяг ухудшила управляемость после попадания в яму Resto NYC
Классический рецепт немецких фрикаделек включает хлеб, лук и паприку — allrecipe
Ирина Пегова опубликовала селфи с Алисой Фрейндлих
Ольга Орлова заверила, что не бьёт свою няню после странного видео
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.