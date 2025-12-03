Водитель Разина раскрыл тайну: вот где сейчас скрывается опальный продюсер

Бывший водитель Разина сообщил, что продюсер проживает в США

Бывший водитель экс-продюсера Андрея Разина дал показания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с финансами композитора Сергея Кузнецова.

Фото: instagram by личный аккаунт Андрея Разина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Разин

На допросе он сообщил о нынешнем месте проживания своего бывшего работодателя. Об этом свидетельствуют материалы дела, на которые ссылается ТАСС.

"Разин в настоящее время проживает в США", — заявил бывший водитель в ходе следственных действий 1 декабря, согласно официальным документам.

Он также рассказал, что получал от Разина ежемесячную зарплату в размере 50 тысяч рублей. Последний раз они общались по телефону в 2023 году, и, по словам водителя, продюсер в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Андрею Разину было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. По версии следствия, он использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым для незаконного получения авторских отчислений за хиты группы "Ласковый май".