Джордж Клуни: путь от холостяка до отца близнецов — секреты позднего отцовства

Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет из-за успешной карьеры
Шоу-бизнес

Джордж Клуни, долгое время считавший брак и семью угрозой своей карьере, радикально изменил свою жизнь после встречи с правозащитницей Амаль.

Амаль Клуни и Джордж Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Амаль Клуни и Джордж Клуни

В новом интервью The Times актёр признался, что стал отцом близнецов Эллы и Александра лишь в 56 лет, осознав, что не хочет упускать этот опыт.

Клуни подробно описал, как его приоритеты сместились с карьеры на семью. По его словам, он даже отклонил несколько крупных проектов, чтобы проводить больше времени с детьми и супругой.

Свой последний фильм "Джей Келли" актёр называет символическим завершением определённого этапа своей профессиональной жизни. Он объяснил, как изменились его взгляды.

"Раньше я считал семью угрозой карьере, поэтому о детях задумался поздно", — приводит слова Клуни издание.

Несмотря на публичную идиллическую картину, по данным голливудских инсайдеров, в семье Клуни могут существовать серьёзные проблемы. Распространяются слухи, что причиной возможного развода может стать возобновившееся пристрастие актёра к алкоголю, на которое, якобы, Амаль отказывается закрывать глаза.

