Не просто конкуренция: что на самом деле стояло за враждой Аллы Пугачёвой и Софии Ротару

Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны

Шоу-бизнес всегда полон неожиданных поворотов и непростых отношений между знаменитостями, однако несколько событий из прошлого по-настоящему захватывают внимание публики. Одним из таких рассказов стало откровение продюсера Леонида Дзюника, который в эфире программы "Новые русские сенсации" раскрыл причины многолетней вражды между двумя легендами российской эстрады — Аллой Пугачёвой и Софией Ротару. Зрители были шокированы тем, что конфликт, который долгое время считался результатом обычной конкуренции, на самом деле оказался связан с личной жизнью.

Алла Пугачёва

Вражда двух певиц: причина оказалась неожиданной

Не секрет, что Пугачёва и Ротару занимали лидирующие позиции на российской сцене в 70-80-е годы и их имена не раз оказывались в центре внимания. Однако мало кто знал, что за их конкурентной борьбой скрывается нечто большее. Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что основным источником недовольства между певицами стал мужчина — Александр Стефанович, второй муж Аллы Пугачёвой. Их брак, продлившийся с 1977 по 1981 год, сыграл ключевую роль в зарождении этой вражды.

Речь идёт о фильме "Женщина, которая поёт", в котором Пугачёва сыграла главную роль и который стал настоящим кинематографическим событием того времени. Однако, по словам Дзюника, Стефанович, решив, что может создать фильм не хуже, предложил сценарий, который был написан "под Аллу". Но Пугачёва отказалась участвовать в проекте, заявив, что ей не нравится съёмочная группа. В итоге роль была отдана Софии Ротару, что стало настоящим ударом для Пугачёвой.

"На начало 80-х в России были две звезды — София Ротару и Алла Пугачёва. И он поэтому приглашает Софию Ротару, потому что прекрасно понимал и оценивал ситуацию, какой это будет ужасный удар по Пугачёвой," — отметил Дзюник.

Этот случай стал катализатором длительного конфликта между певицами, который продолжался вплоть до 2009 года. Однако в том году на юбилейном концерте Пугачёвой, состоявшемся 15 апреля, обе певицы спели дуэтом песню группы "Тату", что стало символом окончания их вражды.

Скандалы и личные проблемы

Неожиданные повороты в истории взаимоотношений этих знаменитых женщин продолжаются. Алла Пугачёва не только пережила сложные отношения с коллегой, но и оказалась вовлечена в другие бурные события шоу-бизнеса. Например, как сообщает "Царьград", когда у Ротару возникли проблемы с её директором Ольгой Коняхиной, Пугачёва не осталась в стороне и вмешалась, раскрыв тайну азартных игр Коняхиной. Это вмешательство привело к настоящему скандалу, в результате которого Коняхина оказалась в тюрьме, а Ротару стала ещё более близка к Пугачёвой.

"И всё это – с подачи Аллы Борисовны", — подчёркивает Дзюник, не раз говоривший о том, что певица играла важную роль в жизни Ротару и её карьере.

Скандальный концерт Галкина* и поспешные меры

Но не только Пугачёва пережила драматичные моменты. Напряжение нарастало и вокруг её мужа, юмориста Максима Галкина*. Дзюник в эфире программы раскритиковал Галкина за его поведение в Израиле, где он держал вверх ногами флаг Украины и накрыл им флаг Израиля. Этот инцидент стал причиной серьёзных проблем для семьи, ведь в Израиле за такие действия грозит крупный штраф или даже тюремное заключение.

"Сколько раз русские эмигранты могут пойти и слушать Галкина* с его этими дешёвыми шуточками и кривляньями перед камерой по поводу наших российских артистов?" — задал вопрос Дзюник.

Кроме того, он рассказал о трудностях, с которыми столкнулись Пугачёва и Галкин* после того, как в Израиле разразился скандал. В результате они решили экстренно приобрести домик в Болгарии, ведь из-за общественного резонанса им пришлось срочно покидать свою виллу в Израиле.

Пугачёва и её борьба за влияние

Алла Пугачёва всегда была человеком, который не боялся бороться за свои интересы, будь то на сцене или в личной жизни. Влияние, которое она оказывала на коллег, не раз становилось темой для обсуждения. На протяжении всей своей карьеры она доказывала, что готова идти на любые меры для того, чтобы сохранить свою позицию на вершине эстрады. Сегодня она продолжает оставаться важной одной из самых обсуждаемых фигур шоу-бизнеса.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом