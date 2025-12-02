Тихонечко с сюрпризом подошёл: Диана Гурцкая рассказала о трогательном подарке от 18-летнего сына

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Народная артистка России Диана Гурцкая поделилась особенным моментом, который она пережила благодаря своему сыну Константину. Накануне Дня матери певица была приятно удивлена неожиданным жестом от своего 18-летнего наследника. Во время выступления на концерте "Мама — Ангел на Земле", который стал настоящим праздником для всех матерей, Константин преподнёс своей знаменитой маме душевный сюрприз.

Диана Гурцкая
Фото: flickr.com by Ilya Schurov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Диана Гурцкая

"Мой сын вчера подарил мне красивый огромный букет. Я даже не ожидала, и мне было так приятно. Я была счастлива, потому что он как-то так тихонечко с сюрпризом подошёл," — рассказала Гурцкая.

Этот неожиданный подарок стал не только приятной неожиданностью для Дианы, но и напоминанием о том, как важно для неё быть мамой. Певица призналась, что для неё это самый важный статус в жизни.

Материнство для певицы — на первом месте

Гурцкая всегда с любовью говорит о своей семье и о сыне, который стал для неё настоящей опорой. Как пишет "Царьград", она уверена, что материнство — это величайшее достижение в её жизни, и признаётся, что без сына её жизнь была бы совершенно другой.

"Самый главный статус в моей жизни — это быть мамой. Я благодарна судьбе и Богу, что я мама. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без моего ребёнка, без моего сына," — сказала она.

Диана Гурцкая уверена, что семейные ценности и материнство стоят намного выше любых профессиональных достижений. Этот момент с подарком от сына стал для неё не просто приятной неожиданностью, но и подтверждением того, что семья для неё — самое важное.

Важность семейных ценностей

Для многих женщин материнство является источником счастья и вдохновения, и Диана Гурцкая не стала исключением. Несомненно, каждый родитель может ощутить невероятную радость, когда его дети независимо от возраста показывают свою любовь и благодарность.

Рассказ о трогательном подарке от сына стал подтверждением того, как важна поддержка близких и как важны семейные ценности даже для тех людей, которые много времени проводят на сцене.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
