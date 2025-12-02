Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медные пусковые провода показали лучшую проводимость
Способ выпечки рождественского печенья без сахара предложили кулинары
Гай Германика высказалась о вседозволенности советских звёзд
Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны
Сильный пресс становится заметен при низком проценте жира — фитнес-тренеры
Кошка точит когти при виде хозяина из-за положительных эмоций
Натуральный попурри заменяет дорогие рождественские свечи — Эксперт Шантель Мила

Между Лепсом и Кибой сгущается тень: в их отношениях появился перелом, о котором мало кто знает

Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова
Шоу-бизнес

Развитие отношений Григория Лепса и Авроры Кибы давно вызывает интерес, ведь пара всегда оставалась в центре внимания публики. Поклонники уверены, что свадьба — лишь вопрос времени, но Аврора внезапно заявила, что на данный момент торжество откладывается. На фоне слухов и ожиданий становится любопытно, что на самом деле происходит между артистом и его избранницей.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Перемены в отношениях пары

Отношения Григория Лепса и Авроры Кибы развиваются уже больше года, и сначала казалось, что пара уверенно движется к официальному союзу. Сам артист не раз говорил, что хотел бы устроить торжественную свадьбу летом в Москве, собрать множество гостей и провести праздник без участия СМИ. Несмотря на такие заявления, предложения руки и сердца до сих пор не было, хотя оба партнёра открыто говорили о желании завести детей.

Психолог Марианна Абравитова считает, что ключевой момент для свадьбы уже остался позади. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Она действительно планировалась ранее и даже, по-видимому, была назначена дата этой свадьбы. Но между ними пробежала чёрная кошка. Скорее всего, был какой-то скандал или ссора, которая развела их по разным углам ринга. И уже в центр этого ринга после ссоры они не вернулись. Я имею в виду точку планирования свадьбы", — пояснила эксперт.

По её словам, на развитие событий повлияло и то, что у Лепса уже есть трое детей. После первого эмоционального всплеска артист стал смотреть на ситуацию более трезво, учитывая не только собственные чувства, но и возможную реакцию семьи на новую страницу его жизни.

"Потому что, если он женится на Кибе, если они ещё родят детей, то довольными его настоящие сегодняшние дети не останутся. Конечно, обида будет достаточно глубокая. Поэтому я считаю, что в определённый момент он был даже таким канатоходцем, то есть ему надо было и детей не обидеть, и невесту", — добавила психолог.

Почему свадьба может так и не состояться

С точки зрения психолога, сейчас Лепс пытается сохранить хрупкий баланс. Ему важно, чтобы рядом оставались и близкие, и сама Аврора, при этом не вступая в новый конфликт. Внешние проявления романтики могут быть способом показать публике, что в отношениях всё спокойно.

"На данный момент эти сумасшедшие сюрпризы, о которых везде говорится, что они лавиной идут на неё с его стороны — это такое поддержание, может быть, искусственное нашего с вами внимания о том, что у них вообще всё прекрасно. Но я считаю, что это начало конца", — подчеркнула эксперт.

Психолог допускает, что подарки и внимание могут служить своеобразной компенсацией, призванной смягчить постепенное охлаждение в отношениях.

"Потому что очень много ещё и иллюзий создаётся людьми шоу-бизнеса. На самом деле, может быть, за кулисами всё совсем не так. Но если это так, то он реально от неё откупается для того, чтобы красиво соскочить с этой темы", — заключила Абравитова.

Возможные сценарии для пары

Ситуация вокруг отношений Лепса и Кибы складывается неоднозначно: с одной стороны — яркие жесты и знаки внимания, с другой — отсутствие конкретики по поводу совместного будущего. В таких обстоятельствах свадьба перестаёт быть логическим продолжением романа. Скорее, эта тема превращается в некий символический рубеж, который пара не спешит пересекать.

Многие пары шоу-бизнеса сталкиваются с подобными дилеммами: публичность, ожидания фанатов, сложные отношения с предыдущими семьями и тот самый пресловутый баланс между чувством и реальностью. Для Лепса эта дилемма может оказаться особенно сложной, учитывая его статус и ответственность перед детьми. Для Авроры это проверка на прочность чувств и способность оставаться рядом, не получая прямых гарантий будущего.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Садоводство, цветоводство
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Наука и техника
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова
Завершение Эль-Ниньо принесёт долгожданный снег к Новому году — эксперт Карнаухов
В России допускают прямоугольные и двухстрочные номера — Сергей Радько
Женщинам рекомендуют проверять ферритин перед беременностью — гинеколог Бахметьева
Отдых лёжа после еды увеличил риск изжоги — физиологи
Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.