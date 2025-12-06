Где мои отчисления? Почему альбом Буйнова стал предметом коммерции в США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Буйнов похвастался тем, что его альбом продаётся за 500 долларов в США
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов поделился радостной новостью: один из его альбомов продаётся в США по цене 500 долларов. Артист отметил, что для него это стало приятной неожиданностью и подтверждением того, что его творчество востребовано за рубежом.

Певец Александр Буйнов
Фото: ВК-аккаунт Александра Буйнова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Александр Буйнов

Буйнов опубликовал в сети скриншот с американского сайта eBay, где цена на его пластинку указана именно в таком размере.

"Тут такое дело, мне прислали скрин с Американского сайта eBay (аналог нашего Авито), где цена на мой альбом составляет 500 баксов! Ну, врать не буду, это льстит — значит, мое творчество нужно людям. Надеюсь, и мои авторские отчисления там учтены, ха-ха. В любом случае, очень приятно осознавать, что мои песни слушают и ценят даже там, где нас и в помине не было", — написал Буйнов в соцсетях.

Такой интерес к российскому артисту на международной платформе подчёркивает, насколько музыка может преодолевать географические границы. Для коллекционеров и ценителей винила и CD высокие цены на редкие экземпляры часто становятся не только способом приобретения музыки, но и инвестицией.

Плюсы и минусы высокой стоимости альбомов за рубежом

Высокая цена на альбом может восприниматься с разных сторон:

  • Плюсы:

  1. Подтверждение востребованности артиста за границей.

  2. Возможность привлечь новую аудиторию.

  3. Рост интереса коллекционеров и фанатов редких экземпляров.

  • Минусы:

  1. Ограничение доступности музыки для широкого круга слушателей.

  2. Вероятность сомнений в законности авторских отчислений.

  3. Не всегда отражает реальную ценность альбома для массовой аудитории.

Валерия и номинация "Грэмми"

Тем временем, певица Валерия не вошла в число номинантов престижной музыкальной премии "Грэмми". Ранее она прошла отборочный этап с песней "Исцелю" и претендовала на участие в категории "Лучшая аранжировка для инструментов и вокала" (Best Arrangement, Instruments and Vocals).

Музыкальный критик Олег Кармунин отмечал, что попадание в лонг-лист премии "Грэмми" — это формальная процедура, связанная с подачей заявок лейблами, и не обязательно означает реальное выдвижение на награду.

"Попадание в лонг-лист "Грэмми" — это скорее технический этап, чем признание, но для артиста важно пройти этот отбор и получить внимание международного сообщества", — пояснил Кармунин.

Отсутствие Валерии среди номинантов не уменьшает популярность и уважение к её творчеству. Певица продолжает активно выпускать новые композиции и участвовать в международных проектах.

Сравнение российского и международного музыкального рынка

  1. Российские артисты часто оцениваются выше коллекционерами зарубежных стран за редкие альбомы.

  2. Международные премии, такие как "Грэмми", имеют формализованные процедуры подачи заявок, которые могут не отражать реального признания музыканта.

  3. Продажа альбомов на платформах вроде eBay демонстрирует интерес к музыке независимо от номинаций и рейтингов.

Советы шаг за шагом: как артисту привлечь зарубежную аудиторию

  1. Регулярно выкладывать редкие альбомы и лимитированные издания на международные платформы.

  2. Использовать социальные сети для прямого общения с зарубежными фанатами.

  3. Участвовать в международных конкурсах и премиях, даже если шансы на победу невелики.

  4. Продвигать уникальные аспекты своего творчества, такие как аранжировка или редкие форматы записи.

  5. Следить за авторскими отчислениями и правами на международных рынках.

Популярные вопросы о зарубежной музыкальной востребованности

1. Почему альбомы российских артистов продаются за высокую цену в США?
Высокая стоимость часто обусловлена редкостью издания, коллекционной ценностью и интересом фанатов за рубежом.

2. Что означает попадание в лонг-лист "Грэмми"?
Это формальная процедура подачи заявок лейблами и не гарантирует номинацию на финальную премию.

3. Как артисту защитить авторские права за границей?
Следует заключать договоры с платформами, учитывать международные авторские отчисления и следить за легальной продажей своей музыки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
