Жизнь после родов: откровения возлюбленной Тимати Валентины Ивановой о дочери Эмме и помощи няни

Валентина Иванова, девушка рэпера Тимати, впервые подробно рассказала о своём опыте материнства и жизни с новорождённой дочерью.
Она ответила на вопросы о характере малышки, помощи по уходу и планах на крещение.
Иванова отметила, что её дочь Эмма, родившаяся 2 августа, отличается спокойным нравом. Также она не скрывает, что в воспитании ребёнка ей помогает профессиональная няня.
"Конечно, у нас есть прекрасная няня. Я очень рада, что она пришла в нашу семью, и доверяю ей своего ребёнка", — приводит её слова Wownews.ru.
Отвечая на вопрос о крещении, Валентина Иванова сообщила, что церемония пока не состоялась, но находится в планах семьи.
"Ещё не крестили, но собираемся", — уточнила она.
Отдельно модель рассказала о своих отношениях с матерью Тимати, Симоной, отметив её ненавязчивую поддержку. По словам Ивановой, она всегда может обратиться к ней за советом.
Пара Тимати и Валентины Ивановой состоит в отношениях с 2021 года, и Эмма стала их первым общим ребёнком.
