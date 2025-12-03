Жизнь после родов: откровения возлюбленной Тимати Валентины Ивановой о дочери Эмме и помощи няни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Избранница Тимати впервые рассказала о дочери и помощи няни
Шоу-бизнес

Валентина Иванова, девушка рэпера Тимати, впервые подробно рассказала о своём опыте материнства и жизни с новорождённой дочерью.

Тимати
Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Она ответила на вопросы о характере малышки, помощи по уходу и планах на крещение.

Иванова отметила, что её дочь Эмма, родившаяся 2 августа, отличается спокойным нравом. Также она не скрывает, что в воспитании ребёнка ей помогает профессиональная няня.

"Конечно, у нас есть прекрасная няня. Я очень рада, что она пришла в нашу семью, и доверяю ей своего ребёнка", — приводит её слова Wownews.ru.

Отвечая на вопрос о крещении, Валентина Иванова сообщила, что церемония пока не состоялась, но находится в планах семьи.

"Ещё не крестили, но собираемся", — уточнила она.

Отдельно модель рассказала о своих отношениях с матерью Тимати, Симоной, отметив её ненавязчивую поддержку. По словам Ивановой, она всегда может обратиться к ней за советом.

Пара Тимати и Валентины Ивановой состоит в отношениях с 2021 года, и Эмма стала их первым общим ребёнком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
