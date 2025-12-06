Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее содержание кроликов требует утепления клеток и калорийного рациона
В России грядут перемены на рынке цемента — Минпромторг
Резкое выключение турбированного двигателя приводит к перегреву и поломке турбины
В Боливии обнаружена уникальный "дорожный коридор" с тысячами следов тероподов — CNN
Питомцы выбирают пол для контроля территории — эксперты
Роль визуальной гармонии в создании уюта объяснила дизайнер интерьера Зуева
Инструкторы напомнили, что многие экзаменационные правила забываются водителями
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Археологи нашли пустую царскую гробницу с частью погребального набора — Daily Mail

Предновогодняя суета: почему Александр Буйнов собирает виноград в саду в начале декабря

Александр Буйнов собрал виноград со своего участка в начале декабря
Шоу-бизнес

Известные музыканты делятся редкими моментами из своих садов. В начале декабря Александр Буйнов показывает, как собирает виноград, а Юрий Лоза делится цветущими розами в середине ноября. Эти наблюдения удивляют как поклонников, так и любителей природы.

Певец Александр Буйнов
Фото: Инстаграм Александра Буйнова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Александр Буйнов

В этом году тёплая зима позволила Александру Буйнову отложить сбор винограда. Артист признался, что обычно занимается этим в ноябре, однако необычные погодные условия дали возможность сделать это в начале декабря.

"Шикарный подмосковный виноград. Мы из него будем делать вино", — объяснил артист.

В социальных сетях Буйнов отметил:

"В предновогодней суете чуть не забыл собрать урожай! Мой виноградик налился соком и стал сладким. А вы что делаете с садом-огородом? Банки-закрутки или вино из помидоров… Ну что, ждём снега и всем хорошего настроения!" — написал под кадрами певец.

Сезонные аномалии, такие как тёплая зима, напрямую влияют на растения. Поздний сбор винограда может быть выгоден: ягоды становятся более сладкими и ароматными, а вино приобретает насыщенный вкус.

Плюсы и минусы позднего сбора винограда

Поздний сбор ягод имеет свои преимущества и риски:

  • Плюсы:

  1. Виноград становится более сладким.

  2. Урожай созревает равномерно.

  3. Вино из таких ягод получается более ароматным и насыщенным.

  • Минусы:

  1. Есть риск заморозков, которые могут повредить ягоды.

  2. Увеличивается вероятность поражения винограда плесенью при повышенной влажности.

  3. Планирование винного производства становится более сложным.

Юрий Лоза и цветущие розы в ноябре

Необычные погодные явления затронули и другие сады. Певец Юрий Лоза поделился фотографиями, где видно, что розы в его саду распускаются в середине ноября, вопреки ожиданиям садоводов и прогнозам погоды.

"Наш главный метеоролог сказал по телевизору, что в конце недели нас ждёт похолодание. Но сказал он также, что сбываются лишь две трети их прогнозов, одна треть — мимо. А теперь посмотрите на это фото — оно сделано вчера на даче. Если я правильно понял, розы намерены цвести. Может быть, розам виднее?" — написал артист под фото.

Это явление встречается крайне редко. Цветение поздней осенью может быть связано с аномально тёплыми погодными условиями, которые стимулируют рост бутонов даже в холодное время года. Для садоводов это повод пересмотреть календарь ухода за растениями и обратить внимание на микроклимат в саду.

Сравнение растений в необычные зимние периоды

Сравнивая поведение разных видов растений при аномальной погоде:

  1. Виноград в Подмосковье успевает налиться соком и сохраняет сладость до декабря.

  2. Розы могут цвести даже в ноябре, если температура остаётся выше нормы.

  3. Овощные культуры обычно продолжают созревать только при стабильной теплой погоде, иначе замерзают.

Такое наблюдение важно для садоводов, планирующих сбор урожая и уход за растениями в зимний период.

Советы шаг за шагом: как сохранить урожай зимой

  1. Отслеживайте прогноз погоды и микро-климат своего сада.

  2. Подбирайте время сбора винограда и ягод в зависимости от температуры и солнечных дней.

  3. Используйте укрывной материал для защиты растений от внезапного похолодания.

  4. Для поздних ягод и овощей стоит заранее планировать переработку: закрутки, вино или заморозку.

  5. Составьте календарь ухода за садом с учетом аномальных погодных условий.

Популярные вопросы о позднем сборе урожая

1. Можно ли собирать виноград в начале декабря?
Да, если погодные условия позволяют, ягоды успевают набрать сладость, что делает их идеальными для домашнего вина.

2. Стоит ли ожидать цветения роз поздней осенью?
Это редкое явление, но при тёплой погоде возможно. Нужно внимательно следить за температурой и влажностью.

3. Что делать с садом зимой?
Рекомендуется переработка урожая в закрутки, вино или заморозку, а также утепление растений, чтобы минимизировать риск повреждения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Новости спорта
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Последние материалы
Луковицы тюльпанов охлаждают перед посадкой — агроном Надежда Пономаренко
Роль визуальной гармонии в создании уюта объяснила дизайнер интерьера Зуева
Инструкторы напомнили, что многие экзаменационные правила забываются водителями
Тыквенный гратен запекают 1 час при 170 °C
Дефицит цинка может вызывать выпадение волос — Prevention
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Рост нормы белка для силовых тренировок установил спортивный диетолог Рики Нг
Археологи нашли пустую царскую гробницу с частью погребального набора — Daily Mail
В Харбине возводят крупнейший ледовый парк в истории — Pravda
7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ниагарский водопад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.