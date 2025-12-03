Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потребители будут искать способы увеличения своих доходов — экономист Любич
Средний возраст немецких авто вырос до 10,6 лет — CAR & MOTOR
Домашний дезодорант безопасен для чувствительной кожи
Археологи при раскопках в суданском кургане нашли забытый погребальный обряд
Удобрение почвы крупой повышает качество грунта
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Способ приготовления хрустящего картофеля фри показал шеф-повар Джеймс Мартин
Татьяна Лазарева* обнаружила продажу селёдки под шубой в Европе
Фен и холодильник нельзя подключать к удлинителю — Better H&G

История Елены Прокловой получила новый поворот: бывший супруг сделал шаг, от которого студия ахнула

Бывший муж сделал Прокловой предложение в прямом эфире
Шоу-бизнес

История отношений Елены Прокловой и Андрея Тришина внезапно получила продолжение, которое удивило даже самых внимательных зрителей телепрограмм. События, казавшиеся давно завершёнными, обернулись новым витком чувств и признаний. Неожиданное решение экс-супруга вернуться в её жизнь стало тем, о чём в последние дни говорят многие. Об этом сообщает "СтарХит".

Елена Проклова
Фото: commons.wikimedia.org by old.oprf.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Проклова

Возвращение чувств спустя годы

История Елены Прокловой и Андрея Тришина много лет оставалась примером сложных, но тёплых человеческих отношений. После развода супруги не раз подчёркивали, что продолжали поддерживать связь, однако никто не ожидал, что спустя десятилетие Андрей решится на столь открытый и символичный шаг. В студии он появился с букетом цветов и фамильным кольцом, передаваемым по наследству — жест, который удивил не только зрителей, но и саму актрису.

"Андрюха? Что? Ну нет! Надевай" — сказала смущённая Проклова, прозвучавшее в эфире программы "Пусть говорят".

Сидящая рядом Эвелина Блёданс отметила, насколько трепетным был сам подарок и то, какое значение он имеет для семьи. По словам Андрея, кольцо принадлежит роду Фаберже и долгое время хранилось в семье как особая реликвия. Он подчеркнул, что несмотря на оформление развода, внутренне продолжал считать себя мужем Елены, ведь венчание для него значило гораздо больше обычных юридических формальностей.

"Во-вторых, я о разводе узнал случайно от дочки через какое-то время. Для меня ничего не поменялось", — объяснил бывший супруг актрисы.

Многих озадачил вопрос, зачем пара решила возобновить отношения в официальном смысле, если фактически они давно живут вместе и не прекращали общение. Андрей ответил просто и коротко: "Просто хочется". Для тех, кто следит за судьбой артистки, этот момент стал ещё одним доказательством искренности его намерений.

Вопросы наследства и финансовые разговоры

Когда в публичном пространстве появляются истории о возвращении бывших супругов, общественность неизбежно начинает обсуждать не только чувства, но и материальные аспекты. Проклова — успешная актриса, регулярно выходящая на театральную сцену. Она участвует в антрепризных постановках, и, по данным открытых источников, её гонорары достигают значительных сумм. Это и стало поводом для обсуждений о возможных мотивах Андрея.

Однако сам Тришин мгновенно развеял подобные предположения. Он подчеркнул, что материальные вопросы в их семье давно улажены, а брачный контракт, заключённый одним из первых в стране, полностью исключает недопонимания по поводу имущества.

"Знаете, у нас в этом смысле счастливые семейные отношения, потому что у одних из первых в стране был создан брачный контракт. Поэтому мне претендовать не надо", — сказал супруг.

Он также отметил, что у пары давно составлено завещание, согласно которому всё наследство получает их дочь — единственный ребёнок Андрея. По словам мужчины, он не собирается вступать в конфликты из-за материальных вопросов, тем более что владеет собственными домами и чувствует себя полностью обеспеченным.

Трагедия прошлого и неожиданные признания

На записи выпуска программы обсуждалась не только романтическая история пары, но и болезненные воспоминания, связанные с утратой новорождённого сына. Много лет супруги избегали этой темы, считая, что она слишком тяжела для обсуждения. Однако в эфире оказалось, что и Елена, и Андрей на протяжении долгого времени хранили одни и те же сомнения: действительно ли ребёнок умер?

"Нам сына не отдали, хотя обязаны были выдать для похорон. А просто сказали: "Ребёнок умер". Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были. Не спрашивал, не говорили с Леной на эту тему, стараюсь не поднимать ее вообще", — сказал Андрей Тришин.

Проклова была удивлена, услышав столь личное признание публично, но признала, что и сама неоднократно задумывалась об этом. Она призналась, что подобные истории о подменённых детях и ошибках в роддомах заставляют её задуматься о судьбе малыша, которого она так и не увидела.

"Мы об этом никогда не говорили, и тут я слышу об этом с экрана от Андрея… Самой удивительно! Я тоже иногда думаю, что он жив. Особенно когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Тогда и думаю: а вдруг он жив? Мне бы так этого хотелось", — отметила актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Новости спорта
Мягкие упражнения на кровати укрепляют центр тела — тренеры ЛФК
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Последние материалы
Анаконды не менялись 12 миллионов лет — учёный Альфонсо-Рохас
Способ приготовления хрустящего картофеля фри показал шеф-повар Джеймс Мартин
Татьяна Лазарева* обнаружила продажу селёдки под шубой в Европе
Фен и холодильник нельзя подключать к удлинителю — Better H&G
Упражнения с эспандером усиливают работу мышц кора при боковых планках
Отмечены преимущества натуральной ароматизации розмарином
На недостаточную пользу ходьбы после 40 лет указала кардиолог Перельо
Новая лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации на природе — TASR
Томат Кёнигсберг даёт до 18 кг урожая с квадратного метра — агроном
Одна порция клюквы покрывает дневную норму добавленного сахара — USDA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.