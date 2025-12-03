История Елены Прокловой получила новый поворот: бывший супруг сделал шаг, от которого студия ахнула

Бывший муж сделал Прокловой предложение в прямом эфире

История отношений Елены Прокловой и Андрея Тришина внезапно получила продолжение, которое удивило даже самых внимательных зрителей телепрограмм. События, казавшиеся давно завершёнными, обернулись новым витком чувств и признаний. Неожиданное решение экс-супруга вернуться в её жизнь стало тем, о чём в последние дни говорят многие. Об этом сообщает "СтарХит".

Фото: commons.wikimedia.org by old.oprf.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Проклова

Возвращение чувств спустя годы

История Елены Прокловой и Андрея Тришина много лет оставалась примером сложных, но тёплых человеческих отношений. После развода супруги не раз подчёркивали, что продолжали поддерживать связь, однако никто не ожидал, что спустя десятилетие Андрей решится на столь открытый и символичный шаг. В студии он появился с букетом цветов и фамильным кольцом, передаваемым по наследству — жест, который удивил не только зрителей, но и саму актрису.

"Андрюха? Что? Ну нет! Надевай" — сказала смущённая Проклова, прозвучавшее в эфире программы "Пусть говорят".

Сидящая рядом Эвелина Блёданс отметила, насколько трепетным был сам подарок и то, какое значение он имеет для семьи. По словам Андрея, кольцо принадлежит роду Фаберже и долгое время хранилось в семье как особая реликвия. Он подчеркнул, что несмотря на оформление развода, внутренне продолжал считать себя мужем Елены, ведь венчание для него значило гораздо больше обычных юридических формальностей.

"Во-вторых, я о разводе узнал случайно от дочки через какое-то время. Для меня ничего не поменялось", — объяснил бывший супруг актрисы.

Многих озадачил вопрос, зачем пара решила возобновить отношения в официальном смысле, если фактически они давно живут вместе и не прекращали общение. Андрей ответил просто и коротко: "Просто хочется". Для тех, кто следит за судьбой артистки, этот момент стал ещё одним доказательством искренности его намерений.

Вопросы наследства и финансовые разговоры

Когда в публичном пространстве появляются истории о возвращении бывших супругов, общественность неизбежно начинает обсуждать не только чувства, но и материальные аспекты. Проклова — успешная актриса, регулярно выходящая на театральную сцену. Она участвует в антрепризных постановках, и, по данным открытых источников, её гонорары достигают значительных сумм. Это и стало поводом для обсуждений о возможных мотивах Андрея.

Однако сам Тришин мгновенно развеял подобные предположения. Он подчеркнул, что материальные вопросы в их семье давно улажены, а брачный контракт, заключённый одним из первых в стране, полностью исключает недопонимания по поводу имущества.

"Знаете, у нас в этом смысле счастливые семейные отношения, потому что у одних из первых в стране был создан брачный контракт. Поэтому мне претендовать не надо", — сказал супруг.

Он также отметил, что у пары давно составлено завещание, согласно которому всё наследство получает их дочь — единственный ребёнок Андрея. По словам мужчины, он не собирается вступать в конфликты из-за материальных вопросов, тем более что владеет собственными домами и чувствует себя полностью обеспеченным.

Трагедия прошлого и неожиданные признания

На записи выпуска программы обсуждалась не только романтическая история пары, но и болезненные воспоминания, связанные с утратой новорождённого сына. Много лет супруги избегали этой темы, считая, что она слишком тяжела для обсуждения. Однако в эфире оказалось, что и Елена, и Андрей на протяжении долгого времени хранили одни и те же сомнения: действительно ли ребёнок умер?

"Нам сына не отдали, хотя обязаны были выдать для похорон. А просто сказали: "Ребёнок умер". Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были. Не спрашивал, не говорили с Леной на эту тему, стараюсь не поднимать ее вообще", — сказал Андрей Тришин.

Проклова была удивлена, услышав столь личное признание публично, но признала, что и сама неоднократно задумывалась об этом. Она призналась, что подобные истории о подменённых детях и ошибках в роддомах заставляют её задуматься о судьбе малыша, которого она так и не увидела.

"Мы об этом никогда не говорили, и тут я слышу об этом с экрана от Андрея… Самой удивительно! Я тоже иногда думаю, что он жив. Особенно когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Тогда и думаю: а вдруг он жив? Мне бы так этого хотелось", — отметила актриса.