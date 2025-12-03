Русский салат в витрине Европы: Татьяна Лазарева* показала редкую находку

Татьяна Лазарева* обнаружила продажу селёдки под шубой в Европе

Телеведущая Татьяна Лазарева*, находящаяся за границей, сообщила, что обнаружила в Европе продажу традиционного русского салата. Об этом она рассказала в Telegram-канале, показав видео из местной кулинарии.

Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

В ролике были запечатлены различные блюда, популярные в странах СНГ, включая торт "Наполеон". Главным предметом внимания ведущей стала селёдка под шубой, которую она решила купить.

"Как тут всё вкусно. (…) Пошла селёдку под шубой покупать. Самая вкусная селёдка под шубой здесь", — прокомментировала свою находку телеведущая.

Она также в шутку предположила, что повара могут добавлять в блюдо необычные ингредиенты для вкуса.

Ранее Лазарева уже делилась мыслями о процессе адаптации к жизни в другой стране.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга