Конец эпохи? Гай Германика объяснила падение неприкасаемых звёзд, указав на Долину

Режиссёр Валерия Гай Германика прокомментировала в Telegram-канале публичную критику в адрес певицы Ларисы Долиной. Она назвала происходящее признаком конца целой эпохи "вседозволенности советских звёзд".
По мнению Гай Германики, артисты прежней формации долгое время существовали в убеждении, что их прошлые заслуги делают их неприкасаемыми и снимают с них ответственность перед публикой. Ситуация с Долиной, по её словам, показала, что эта система перестала работать.
"В старой системе артист был над толпой. И вдруг выяснилось: ответственность догоняет каждого, даже тех, кто привык жить в режиме "я всегда права по умолчанию". Мир держал их на руках слишком долго, и руки устали", — написала Гай Германика.
Она подчеркнула, что современная культура требует от публичных фигур "взросления" и умения меняться, оставляя в прошлом завышенные амбиции.
