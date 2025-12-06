Заглянула в развраты: почему Ида Галич скучает по времени до рождения детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ида Галич вспомнила свою беззаботную юность до рождения детей
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась ностальгическим воспоминанием о жизни до материнства — тех легких, бесшабашных днях, когда не было ранних подъёмов и обязанностей по воспитанию детей.

Блогер Ида Галич
Фото: ВК-аккаунт Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

В одну из прогулок звезда Интернета невольно заглянула в окно караоке-клуба и ощутила волну грустной радости по ушедшей беззаботности. Это короткое воспоминание превратилось в лирическое возвращение к себе до "жизни с детьми".

Когда "свобода" отпускает — и ты вспоминаешь, как это было

Прогуливаясь по своему району, Ида заметила одно из старых заведений — караоке в подвале с торчащими из-под земли окнами. Мимо шли люди, а изнутри доносилась музыка, смех и разговоры. Этот момент — мелькающий, почти интимный — вызвал у неё вспышку сожаления:

"Я невольно заглянула в мигающие развраты. Люди пляшут. Поют. Болтают… Я аж нагнулась. Если бы не расстояние между мной и окном, прильнула бы к стеклу", — рассказала Ида с соцсетях.

Она призналась: в тот миг жаждала той беззаботности — позднего сна, шампанского, танцев, долгих вечеров. Эмоции, которые казались такими далёкими, резко дали о себе знать.

Память как лёд — хрупкая и реальная одновременно

Такие воспоминания возникают не просто так. Они появляются, когда рутина сменяется на звонки по расписанию, детские заботы, обязательства.

Ида ностальгирует не столько по конкретным событиям, сколько по ощущениям: лёгкости, спонтанности, цвета, мерцающего в клубных огнях.

Этот редкий глоток из прошлого — словно напоминание о том, что у неё была иная жизнь. Жизнь, где планы строились не вокруг школьных ранцев и детских дел, а вокруг желания танцевать, смеяться, жить быстро и без оглядки.

Как рождение ребёнка меняет внутренний ритм

Материнство — это не просто новый статус, это новая система координат. Привычки перестраиваются, приоритеты смещаются, даже запахи и звуки воспринимаются иначе.

Раньше утро означало медленное пробуждение и кофе за ноутбуком. Теперь — это чашка на бегу, проверка списка дел, сборы. Вчерашние ночи, которые заканчивались рассветом, теперь нередко заканчиваются чтением книжки перед сном — потому что завтра вставать рано.

В этом контексте вечерняя прогулка, как у Иды, может превратиться в маленькую эмоциональную встряску: воспоминание о том, кем ты была, кем стала, и кем стала в итоге мама.

Как память о прошлом помогает, а не мешает

Воспоминания — это не просто грусть о прошлом. Это ресурс.

Они напоминают, что внутри нас живёт не только роль мамы, но и личность, женщина, творец, душа, которая любит свободу и моменты для себя.

Для многих родителей — особенно мам — это возможность сохранить связь с собой, не утратить себя в заботах, не раствориться полностью в роли.

Советы шаг за шагом: как жить в настоящем, не теряя себя

  1. Делайте "остановки" — моменты для себя, даже 15-20 минут, чтобы воспомнить, кто вы без обязанностей.

  2. Не бойтесь ностальгии — она не враг, если не превращается в тоску, а служит напоминанием о себе.

  3. Не сравнивайте прошлое и настоящее как "лучше-хуже". Это разное — и это нормально.

  4. Позволяйте себе маленькие радости: музыку, кофе, прогулку — без чувства вины.

  5. Рассказывайте партнёру о своих чувствах: честность помогает избежать обид и недопонимания.

  6. Не отказывайтесь от творчества, даже если это сложно — оно помогает сохранить индивидуальность.

  7. Принимайте свою новую версию, но храните память о бывшей — она часть вас.

Сравнение: жизнь до детей и жизнь с детьми — в чём сходства и различия

  • Свобода vs ответственность: прежде — вечер без планов и звонков, теперь — расписание, структура, забота о другом человеке.

  • Я vs мы: раньше решения принимала только ты, сейчас — столько мыслей о ребёнке, семье, будущем.

  • Быстро vs постепенно: в молодости — буря эмоций и событий, теперь — тишина, рассветы, плавные движения.

  • Временная лёгкость vs эмоциональная глубина: молодость даёт всплеск, материнство — осознанность.

И ни одна из этих сторон не лучше — просто они разные.

Популярные вопросы о материнстве и самоидентичности

1. Можно ли остаться собой, став мамой?
Да. Материнство — это огромный опыт, но внутри остаётся личность. Важно не забывать про эмоции, мечты и моменты для себя.

2. Как не терять себя в заботах о детях?
Найдите маленький рутинный ритуал — прогулку, музыку, дыхание — который позволит "перезагрузиться".

3. Важно ли помнить прошлое до рождения детей?
Скорее важно помнить себя. Возраст, роли, ритмы — меняются. А чувствовать себя живой — можно всегда.

4. Можно ли ностальгировать без чувства вины?
Можно. Если осознать: ностальгия — не побег, а напоминание о себе самой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
