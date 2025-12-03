Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медные пусковые провода показали лучшую проводимость
Способ выпечки рождественского печенья без сахара предложили кулинары
Гай Германика высказалась о вседозволенности советских звёзд
Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны
Сильный пресс становится заметен при низком проценте жира — фитнес-тренеры
Кошка точит когти при виде хозяина из-за положительных эмоций
Натуральный попурри заменяет дорогие рождественские свечи — Эксперт Шантель Мила

Звезда Кухни призналась: что заставило актрису Горбань 4 раза лечь под нож хирурга

Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Шоу-бизнес

Актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале "Кухня", сделала откровенное признание о многочисленных пластических операциях. В Instagram*-аккаунте она рассказала подписчикам, что четыре раза уменьшала размер груди.

Мария Горбань
Фото: instagram by личный аккаунт Марии Горбань в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Горбань

Причиной такого решения стал физический дискомфорт из-за естественных пышных форм. По словам Горбань, её природный размер составлял 70Е, что доставляло неудобства, особенно в период беременностей.

"Грудь убирала 4 раза у крёстного, пластического хирурга. Своя от природы была 70Е", — написала Мария Горбань в социальной сети, объясняя мотивы своих действий.

Она подчеркнула, что легко восстанавливалась после каждой процедуры и ни разу не пожалела о результате. В настоящее время актриса, которая также является матерью двоих детей, поддерживает форму с помощью йоги и пилатеса, не придерживаясь строгих диет. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Садоводство, цветоводство
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Садоводство, цветоводство
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Наука и техника
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Индонезия стала вторым в мире производителем морских водорослей — СPG
Комнатные растения зимой теряют тургор и засыхают из-за низкой влажности
Фарш для густого томатного супа с плавленым сыром обжаривают кулинары
Актриса Мария Горбань призналась в четырёх операциях на груди
Между Григорием Лепсом и Авророй Кибой произошёл скандал — психолог Абравитова
Завершение Эль-Ниньо принесёт долгожданный снег к Новому году — эксперт Карнаухов
В России допускают прямоугольные и двухстрочные номера — Сергей Радько
Женщинам рекомендуют проверять ферритин перед беременностью — гинеколог Бахметьева
Отдых лёжа после еды увеличил риск изжоги — физиологи
Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.