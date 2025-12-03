Звезда Кухни призналась: что заставило актрису Горбань 4 раза лечь под нож хирурга

Актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале "Кухня", сделала откровенное признание о многочисленных пластических операциях. В Instagram*-аккаунте она рассказала подписчикам, что четыре раза уменьшала размер груди.

Причиной такого решения стал физический дискомфорт из-за естественных пышных форм. По словам Горбань, её природный размер составлял 70Е, что доставляло неудобства, особенно в период беременностей.

"Грудь убирала 4 раза у крёстного, пластического хирурга. Своя от природы была 70Е", — написала Мария Горбань в социальной сети, объясняя мотивы своих действий.

Она подчеркнула, что легко восстанавливалась после каждой процедуры и ни разу не пожалела о результате. В настоящее время актриса, которая также является матерью двоих детей, поддерживает форму с помощью йоги и пилатеса, не придерживаясь строгих диет.

