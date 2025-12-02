Пламя и пепел страсти: Майли Сайрус намекнула на новый этап в личной жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Майли Сайрус спровоцировала слухи о своей помолвке с барабанщиком Максом Морандо, появившись с ним на публике с массивным кольцом на безымянном пальце. Инцидент произошел на голливудской премьере фильма "Аватар: Пламя и пепел" 1 декабря.

Майли Сайрус
Фото: commons.wikimedia.org by Mass Communication Specialist 3rd Class Casey J. Hopkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майли Сайрус

По информации Daily Mail, артистка посетила мероприятие со своим возлюбленным и продемонстрировала украшение с крупным бриллиантом, что сразу было расценено поклонниками и СМИ как намёк на помолвку. Сама пара никак не прокомментировала возникшие вокруг кольца предположения, оставляя публику в неведении.

Это событие перекликается с недавним откровением певицы о критериях выбора партнёра. В сентябрьском интервью The Cut Майли Сайрус раскритиковала совет своей матери, Тиш Сайрус, которая ставила во главу угла лишь внешнюю привлекательность мужчины.

"Мама всегда хотела, чтобы я была с не тем парнем, только потому что он горячий", — заявила тогда артистка.

Сейчас, судя по всему, певица считает, что нашла идеальный баланс. Она отмечала, что Морандо привлекателен не только внешне, но и внутренне. Таким образом, намёк на помолвку, если он подтвердится, станет для Сайрус логичным шагом в отношениях, которые она сама описывает как удачные и гармоничные. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
