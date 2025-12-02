Кит Урбан сожалеет о разводе с Николь Кидман? Почему певец смотрит в будущее со страхом

Певец Кит Урбан, судя по всему, переживает сложный период после развода с актрисой Николь Кидман и сомневается в правильности своего решения.
По словам источника из окружения музыканта, Урбан испытывает одиночество и смотрит в будущее с тревогой, осознавая потерю главной поддержки в жизни.
"Он задаётся вопросом, не совершил ли он огромную ошибку", — приводит издание Daily Mail слова инсайдера.
Информатор также указывает на финансовое бремя, лёгшее на плечи музыканта после расставания. Помимо высоких судебных издержек, Урбану приходится оплачивать обучение их общих дочерей в частной школе.
Интересно, что ранее, в октябре, другой источник того же издания указывал, что Кидман была шокирована решением Урбана о расставании и якобы была готова к примирению.
Официальной причиной развода, по данным поданных актрисой документов, были указаны "непреодолимые разногласия".
Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.