Кит Урбан сожалеет о разводе с Николь Кидман? Почему певец смотрит в будущее со страхом

Певец Кит Урбан, судя по всему, переживает сложный период после развода с актрисой Николь Кидман и сомневается в правильности своего решения.

Фото: commons.wikimedia.org by Galeria de Edwin Martinez1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кит Урбан и Николь Кидман

По словам источника из окружения музыканта, Урбан испытывает одиночество и смотрит в будущее с тревогой, осознавая потерю главной поддержки в жизни.

"Он задаётся вопросом, не совершил ли он огромную ошибку", — приводит издание Daily Mail слова инсайдера.

Информатор также указывает на финансовое бремя, лёгшее на плечи музыканта после расставания. Помимо высоких судебных издержек, Урбану приходится оплачивать обучение их общих дочерей в частной школе.

Интересно, что ранее, в октябре, другой источник того же издания указывал, что Кидман была шокирована решением Урбана о расставании и якобы была готова к примирению.

Официальной причиной развода, по данным поданных актрисой документов, были указаны "непреодолимые разногласия".