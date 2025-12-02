Айза назвала алкоголь легализованным злом: почему она призывает к отказу

Блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай сделала жёсткое заявление, касающееся употребления алкоголя в обществе. В Telegram-канале она назвала спиртное легализованным злом и заявила об отсутствии для него безопасной дозы.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Айза-Лилуна подчеркнула, что алкоголь вреден даже в малых количествах и при редком употреблении. По её мнению, мифы о пользе или расслабляющем эффекте алкоголя не соответствуют действительности и скрывают реальный ущерб для организма.

"Алкоголь не расслабляет, не лечит, не убирает тревогу. Вы всегда берёте взаймы у своего организма. Выпив пару бокалов, вам станет легче на пару часов, но откат не заставит вас ждать!" — выступила блогерша с эмоциональным заявлением.

Она отметила, что не осуждает людей, но убеждена, что отказ от спиртного принесёт больше поддержки и пользы.

Эту позицию Айза-Лилуна выработала, имея за плечами опыт отношений с бывшим мужем, рэпером Гуфом, у которого была наркотическая зависимость. В своём посте она также выступила против наркотиков и азартных игр, продвигая идеи осознанного и здорового образа жизни.