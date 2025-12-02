Рим стал их убежищем: Зои Кравиц встречалась с Гарри Стайлсом вдали от камер

Актриса Зои Кравиц несколько раз за последний год посещала своего возлюбленного, певца Гарри Стайлса, в Риме.
Согласно информации источника, близкого к паре, Стайлс проводил в итальянской столице много времени, и Кравиц присоединялась к нему, чтобы вести спокойную и размеренную жизнь вдали от внимания прессы. Их отношения развиваются в приватной обстановке.
Инсайдер подчеркнул удобство такого формата встреч.
"Они просто гуляют там, встречаются с друзьями и живут очень размеренной жизнью. У них отличная химия", — приводит People слова источника.
Он также отметил, что в Риме пару "практически не беспокоят".
В сентябре папарацци тем не менее удалось заснять влюблённых во время одной из прогулок. Опубликованные кадры, на которых знаменитости позволяли себе фамильярные жесты, вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.
Узнайте, почему плавание превосходит ходьбу для пожилых людей. Откройте для себя преимущества этого вида спорта для здоровья и активного долголетия.