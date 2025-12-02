Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний уход за газоном снижает риск плесени и вымерзания — Dum&Zahrada
Ограничить частоту применения перманентных красок рекомендуют дерматологи
Картофельные пельмени с капустой подходят для быстрого ужина — lacucinaitaliana
Разгон перед подъёмом улучшил прохождение скользких участков — Outside
Виктория Боня сравнила дочь Киркорова со своей дочерью
Лучшие месяцы для наблюдений за газовыми гигантами
Мутация гена окраса может менять темперамент кошки — National Geographic
Штрафы за курение вейпов на работе могут ввести с 2027 года — эксперт Трепольский
Переход на алкалиновые батарейки продлевает работу садовых ламп

Рим стал их убежищем: Зои Кравиц встречалась с Гарри Стайлсом вдали от камер

Зои Кравиц несколько раз летала к Гарри Стайлсу в Рим – People
Шоу-бизнес

Актриса Зои Кравиц несколько раз за последний год посещала своего возлюбленного, певца Гарри Стайлса, в Риме. 

Зои Кравиц
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зои Кравиц

Согласно информации источника, близкого к паре, Стайлс проводил в итальянской столице много времени, и Кравиц присоединялась к нему, чтобы вести спокойную и размеренную жизнь вдали от внимания прессы. Их отношения развиваются в приватной обстановке.

Инсайдер подчеркнул удобство такого формата встреч.

"Они просто гуляют там, встречаются с друзьями и живут очень размеренной жизнью. У них отличная химия", — приводит People слова источника.

Он также отметил, что в Риме пару "практически не беспокоят".

В сентябре папарацци тем не менее удалось заснять влюблённых во время одной из прогулок. Опубликованные кадры, на которых знаменитости позволяли себе фамильярные жесты, вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Авто
Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Популярное
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов

Узнайте, почему плавание превосходит ходьбу для пожилых людей. Откройте для себя преимущества этого вида спорта для здоровья и активного долголетия.

Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Глава ВТБ Костин призывает пересмотреть принципы формирования курса рубля
Авачинская сопка сохраняет фумарольную активность сегодня: вулканологи
Мясо по рецепту конфи становится сочным и ароматным без усилий
Выбор пальто для комфортной многослойности показала стилист Галина Панькив
Мята помогает отпугивать крыс на садовых участках — Malatec
Суд с Питтом истощает Анджелину Джоли психически – RadarOnline
Два гималайских региона получили статус индийской Норвегии
Разные вешалки создают визуальный шум в шкафу — apartmenttherapy
Бенгальские кошки жили рядом с китайцами 5000 лет назад — Cell Genomics
Импульсная техника без ABS предотвратила блокировку колёс — Moje Auto
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.