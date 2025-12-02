Пригожин раскрыл семейный секрет: трюк с двумя телефонами разоблачает силу материнской любви

Мама Иосифа Пригожина стремится всегда быть на связи с ним

Истории о семейных привязанностях часто кажутся простыми, но в них скрывается гораздо больше, чем просто тёплые слова. Иногда именно маленькие жесты превращаются в символы глубоких чувств, которые проходят через всю жизнь. В одном из недавних интервью продюсер Иосиф Пригожин поделился такими моментами, которые показывают, как нежно его мама пытается быть рядом, несмотря на расстояние. Об этом сообщает WomanHit.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Постоянная связь, которую ничто не может прервать

Отношения родителей и взрослых детей со временем меняются, но потребность в общении остаётся прежней. Пригожин рассказал, что его мама, находящаяся за пределами страны, стремится быть с ним на связи почти постоянно. Для неё телефон стал своеобразной ниточкой, которая позволяет сохранять ощущение присутствия рядом, несмотря на километры.

"Мама же не может намекнуть своему сыну, чтобы он чаще звонил. Поэтому она придумала такую историю — она говорит: "Иося, я себе купила второй телефон". Я спрашиваю: "Зачем тебе второй телефон?" Она отвечает: "А если ты не дозвонишься по первому, тогда ты дозвонишься по второму", — посмеялся продюсер.

Эта история показывает, как трогательно родители ищут способы напомнить о себе, не выражая просьб напрямую. По словам продюсера, мама звонит ему многократно в течение дня, почти не оставляя шанса перезвонить первым. Он воспринимает это с нежной иронией, понимая, что таким образом она выражает свою любовь.

"Это я называю — террор любовью. Они любовью своей так душат, что ты вырваться не можешь. Поэтому иногда бывает с перебором. Но не просто всевышний наделил такими полномочиями именно маму — вынашивать девять месяцев ребёнка. У Бога, наверное, к женщине больше доверия, чем к мужчине", — поразмышлял Пригожин.

Эти слова отражают не только личное отношение продюсера к семейным ценностям, но и глубокое убеждение в том, что связь матери и ребенка остаётся особенной на протяжении всей жизни.

Память о тех, кто формирует характер

В интервью Пригожин упомянул и других женщин своей жизни — бабушку и тётю, которые сыграли важную роль в его воспитании. Он вспоминает, как в детстве проводил с бабушкой много времени, и это общение оставило в его характере отпечаток доброты и терпения. Тётю же он называет второй мамой, подчёркивая, что её участие и внимание сопровождали его с ранних лет.

Продюсер отметил, что именно ранняя самостоятельность стала важным этапом в его личном становлении. Работать он начал в двенадцать лет, и этот опыт многому его научил — ответственности, умению планировать и стремлению к собственным целям.

"Я пошел рано работать, мне было 12 лет. Я горд и счастлив и благодарен своему отцу, царствие небесное — его уже нет 35 лет….Я хочу сказать, что он спровоцировал мой побег из дома, я думаю, что если бы я оставался там, где я жил — наверное бы, у меня многое не получилось", — рассказал Иосиф Пригожин.

Его рассказ показывает, как ранние жизненные испытания становятся фундаментом будущих профессиональных достижений. Для успешного музыкального продюсера этот путь оказался не только нелёгким, но и определяющим.

Семейные связи в жизни публичных людей

Жизнь на сцене и за кулисами часто требует эмоциональной устойчивости, и близкие люди становятся опорой в моменты напряжённого графика. Продюсерская деятельность подразумевает постоянную вовлечённость, поиск новых проектов, работу с артистами, организацию мероприятий. В такой сфере особенно важно сохранять внутренний баланс.

Семейная поддержка помогает выдерживать нагрузки, которые сопровождают публичную деятельность. Именно поэтому истории, подобные рассказу Пригожина, находят отклик у широкой аудитории: они напоминают о человеческой стороне известных личностей. За сценической работой, переговорами и творческими решениями стоят такие же эмоции, как у любого другого человека.

Речь продюсера о матери подчёркивает, что даже при частых разъездах и плотном расписании связь с близкими остаётся значимой. В современном мире, где технологии делают общение проще, а расстояния уже не кажутся непроходимыми, семейная теплота приобретает новые формы.