Шокирующая теория: почему Ким Кардашьян заподозрили в чипировании американцев

В Сети разгорелись страсти вокруг модели Ким Кардашьян: пользователи обвиняют звезду в тайной установке чипов для мозга американцев.
Обсуждение вспыхнуло после эпизода седьмого сезона "Семейства Кардашьян", где она проходила обследование у нейропсихолога.
Как пишет Daily Mail, сторонники конспирологических идей выдвинули громкое обвинение: Ким Кардашьян якобы готовит почву для продвижения нейроимплантов и уже тайно вживляет их американцам. Поводом для обсуждений стал эпизод шоу, где телезвезда прошла МРТ у известного психолога Дэниела Амена. Специалист указал на низкую активность в отдельных участках мозга, что, по его мнению, может быть связано с хроническим стрессом.
Пользователи социальных сетей поспешили связать этот факт с компанией Neuralink бизнесмена Илона Маска, которая разрабатывает мозговые имплантаты. По их версии, Ким якобы намерена сама установить устройство и продемонстрировать его эффективность. После этого, как утверждают конспирологи, она может использовать случай в качестве доказательства улучшения когнитивных функций, чтобы успешно сдать экзамен в адвокатуру.
Компания Neuralink была основана в 2016 году группой специалистов в области нейробиологии и инженерии. Основная цель — создать интерфейс "мозг — компьютер" и использовать его для лечения серьёзных заболеваний мозга. В 2019 году был представлен первый имплант N1, размером с монету. Тонкие электроды вводятся в определённые участки мозга и формируют нейронный интерфейс.
Устройство работает беспроводным образом: встроенная батарея передаёт сигналы на компьютер или смартфон через Bluetooth. Имплант позволяет человеку управлять виртуальными курсорами, писать или рисовать силой мысли.
Некоторые пациенты уже испытали возможности Neuralink. Например, Одри Круз, парализованная более 20 лет, смогла вновь написать своё имя и управлять виртуальным курсором благодаря импланту. Тем не менее, у других пользователей возникали проблемы. У Ноланда Арбо электроды, подключённые к моторной коре, начали сокращаться, и инженерам пришлось экстренно перенастраивать устройство для стабильной работы.
Обсуждение вызвало гневные комментарии в сети. К Кардашьян припомнили прошлые случаи рекламы спорных медицинских продуктов и процедур. Пользователи предположили, что звезда может попытаться продать нейроимпланты широкому кругу людей.
"Ким Кардашьян вот-вот попытается продать нам чипы для мозга, нейростимуляцию", — написал один из пользователей соцсетей.
Социальные сети активно обсуждают связь шоу-бизнеса и технологических компаний, а также возможные последствия внедрения подобных устройств. Сторонники теорий заговора уверены, что медийные личности могут выступать как "лицо" новых технологий, влияя на массовое восприятие и доверие публики.
Плюсы:
• Возможность лечения серьёзных неврологических заболеваний;
• Управление цифровыми устройствами силой мысли;
• Развитие интерфейсов "мозг — компьютер" и технологический прогресс.
Минусы:
• Риск медицинских осложнений и непредсказуемых реакций организма;
• Этические вопросы и опасения по поводу конфиденциальности;
• Потенциал для злоупотреблений и манипуляций общественным мнением.
1. Что такое Neuralink и как работает?
Это мозговой имплант, который позволяет управлять цифровыми устройствами силой мысли, создавая интерфейс "мозг — компьютер".
2. Какие риски связаны с установкой чипов?
Возможны медицинские осложнения, сбои работы устройства и этические вопросы по контролю данных.
3. Может ли использование имплантов стать массовым?
Пока технологии находятся на стадии тестирования, массовое применение ограничено медицинскими исследованиями.
Ситуация с Ким Кардашьян демонстрирует, как сочетание медиа, технологий и слухов может вызывать бурные обсуждения, подчеркивая необходимость критического мышления в эпоху цифровых информационных потоков.
