Шокирующая теория: почему Ким Кардашьян заподозрили в чипировании американцев

Ким Кардашьян обвинили в чипировании мозгов американцев
Шоу-бизнес

В Сети разгорелись страсти вокруг модели Ким Кардашьян: пользователи обвиняют звезду в тайной установке чипов для мозга американцев.

Модель Ким Кардашьян
Фото: Инстаграм Ким Кардашьян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ким Кардашьян

Обсуждение вспыхнуло после эпизода седьмого сезона "Семейства Кардашьян", где она проходила обследование у нейропсихолога.  

Теории заговора вокруг Ким Кардашьян

Как пишет Daily Mail, сторонники конспирологических идей выдвинули громкое обвинение: Ким Кардашьян якобы готовит почву для продвижения нейроимплантов и уже тайно вживляет их американцам. Поводом для обсуждений стал эпизод шоу, где телезвезда прошла МРТ у известного психолога Дэниела Амена. Специалист указал на низкую активность в отдельных участках мозга, что, по его мнению, может быть связано с хроническим стрессом.

Пользователи социальных сетей поспешили связать этот факт с компанией Neuralink бизнесмена Илона Маска, которая разрабатывает мозговые имплантаты. По их версии, Ким якобы намерена сама установить устройство и продемонстрировать его эффективность. После этого, как утверждают конспирологи, она может использовать случай в качестве доказательства улучшения когнитивных функций, чтобы успешно сдать экзамен в адвокатуру.

Neuralink: что известно об имплантах

Компания Neuralink была основана в 2016 году группой специалистов в области нейробиологии и инженерии. Основная цель — создать интерфейс "мозг — компьютер" и использовать его для лечения серьёзных заболеваний мозга. В 2019 году был представлен первый имплант N1, размером с монету. Тонкие электроды вводятся в определённые участки мозга и формируют нейронный интерфейс.

Устройство работает беспроводным образом: встроенная батарея передаёт сигналы на компьютер или смартфон через Bluetooth. Имплант позволяет человеку управлять виртуальными курсорами, писать или рисовать силой мысли.

Примеры использования и сложности

Некоторые пациенты уже испытали возможности Neuralink. Например, Одри Круз, парализованная более 20 лет, смогла вновь написать своё имя и управлять виртуальным курсором благодаря импланту. Тем не менее, у других пользователей возникали проблемы. У Ноланда Арбо электроды, подключённые к моторной коре, начали сокращаться, и инженерам пришлось экстренно перенастраивать устройство для стабильной работы.

Реакция публики

Обсуждение вызвало гневные комментарии в сети. К Кардашьян припомнили прошлые случаи рекламы спорных медицинских продуктов и процедур. Пользователи предположили, что звезда может попытаться продать нейроимпланты широкому кругу людей.

"Ким Кардашьян вот-вот попытается продать нам чипы для мозга, нейростимуляцию", — написал один из пользователей соцсетей.

Социальные сети активно обсуждают связь шоу-бизнеса и технологических компаний, а также возможные последствия внедрения подобных устройств. Сторонники теорий заговора уверены, что медийные личности могут выступать как "лицо" новых технологий, влияя на массовое восприятие и доверие публики.

Плюсы и минусы нейроимплантов

Плюсы:
• Возможность лечения серьёзных неврологических заболеваний;
• Управление цифровыми устройствами силой мысли;
• Развитие интерфейсов "мозг — компьютер" и технологический прогресс.

Минусы:
• Риск медицинских осложнений и непредсказуемых реакций организма;
• Этические вопросы и опасения по поводу конфиденциальности;
• Потенциал для злоупотреблений и манипуляций общественным мнением.

Популярные вопросы о нейроимплантах

1. Что такое Neuralink и как работает?
Это мозговой имплант, который позволяет управлять цифровыми устройствами силой мысли, создавая интерфейс "мозг — компьютер".

2. Какие риски связаны с установкой чипов?
Возможны медицинские осложнения, сбои работы устройства и этические вопросы по контролю данных.

3. Может ли использование имплантов стать массовым?
Пока технологии находятся на стадии тестирования, массовое применение ограничено медицинскими исследованиями.

Ситуация с Ким Кардашьян демонстрирует, как сочетание медиа, технологий и слухов может вызывать бурные обсуждения, подчеркивая необходимость критического мышления в эпоху цифровых информационных потоков.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
