Анджелина Джоли боится разорения: финансовая угроза в деле с Брэдом Питтом

Суд с Питтом истощает Анджелину Джоли психически – RadarOnline

Анджелина Джоли испытывает крайнее психическое истощение из-за непрекращающихся судебных баталий с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщил источник, близкий к актрисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

По словам инсайдера, затяжной конфликт наносит Джоли серьёзную эмоциональную травму. Особую тревогу у актрисы вызывает финансовый аспект дела и настойчивость противоположной стороны. Источник подчеркнул, что мысль о возможном разорении лишает её покоя.

"Перспектива полного финансового краха не даёт ей спать ночами. Она твёрдо намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это стоит целое состояние и истощает её психически", — приводит RadarOnline слова источника.

Центром судебного спора стала винодельня Chateau Miraval во Франции, которую пара приобрела в браке. Питт оспаривает законность сделки по продаже Джоли своей доли, требуя аннулировать её.

Несмотря на помощь детей, актриса, по данным источника, сейчас находится в крайне уязвимом состоянии. Этот процесс стал одним из самых долгих и публичных в современной голливудской истории.