Анджелина Джоли боится разорения: финансовая угроза в деле с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли испытывает крайнее психическое истощение из-за непрекращающихся судебных баталий с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщил источник, близкий к актрисе.
По словам инсайдера, затяжной конфликт наносит Джоли серьёзную эмоциональную травму. Особую тревогу у актрисы вызывает финансовый аспект дела и настойчивость противоположной стороны. Источник подчеркнул, что мысль о возможном разорении лишает её покоя.
"Перспектива полного финансового краха не даёт ей спать ночами. Она твёрдо намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это стоит целое состояние и истощает её психически", — приводит RadarOnline слова источника.
Центром судебного спора стала винодельня Chateau Miraval во Франции, которую пара приобрела в браке. Питт оспаривает законность сделки по продаже Джоли своей доли, требуя аннулировать её.
Несмотря на помощь детей, актриса, по данным источника, сейчас находится в крайне уязвимом состоянии. Этот процесс стал одним из самых долгих и публичных в современной голливудской истории.
