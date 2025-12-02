Анджелина Джоли боится разорения: финансовая угроза в деле с Брэдом Питтом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли испытывает крайнее психическое истощение из-за непрекращающихся судебных баталий с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом сообщил источник, близкий к актрисе.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

По словам инсайдера, затяжной конфликт наносит Джоли серьёзную эмоциональную травму. Особую тревогу у актрисы вызывает финансовый аспект дела и настойчивость противоположной стороны. Источник подчеркнул, что мысль о возможном разорении лишает её покоя.

"Перспектива полного финансового краха не даёт ей спать ночами. Она твёрдо намерена бороться всеми силами. Другого выбора нет, но это стоит целое состояние и истощает её психически", — приводит RadarOnline слова источника.

Центром судебного спора стала винодельня Chateau Miraval во Франции, которую пара приобрела в браке. Питт оспаривает законность сделки по продаже Джоли своей доли, требуя аннулировать её.

Несмотря на помощь детей, актриса, по данным источника, сейчас находится в крайне уязвимом состоянии. Этот процесс стал одним из самых долгих и публичных в современной голливудской истории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
