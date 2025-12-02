Боня удивилась поведению дочери Киркорова на дне рождения: с кем она сравнила Аллу-Викторию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Домашние семейные праздники нередко становятся самыми тёплыми, особенно когда в доме собираются давние друзья и близкие люди. Так получилось и в семье Филиппа Киркорова, где начало зимы превратилось в повод для особого торжества. В этот день внимание гостей было приковано к Алле-Виктории, отметившей своё 14-летие.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Праздник в атмосфере домашнего уюта

Филипп Киркоров давно привык сочетать масштабные постановки на сцене и спокойные семейные вечера дома, и день рождения дочери стал примером такого сочетания. Он устроил праздник в своей резиденции, где каждая комната напоминала небольшую галерею: звёздные друзья не раз отмечали уникальный интерьер, коллекции картин и предметов декора. Именно здесь собрались гости, чтобы поздравить Аллу-Викторию и разделить радость с её родными.

В числе приглашённых оказалась давняя подруга семьи, продюсер Яна Рудковская. Она приехала поздравить именинницу лично и привезла с собой дизайнерские подарки — сумку и термос, которые не остались незамеченными среди гостей. В одном из видео с торжества Яна подчеркнула, что для неё этот день давно стал традиционным.

"1 декабря не только первый день зимы, но и день рождения Аллы-Виктории Киркоровой! Каждый год мы традиционно отмечаем с Филиппом и его семьей этот праздник", — сообщила многодетная мама.

Тёплая встреча Рудковской с хозяином дома вызвала оживление среди гостей: её приветствовал телеведущий Андрей Малахов, сравнивший дом артиста с музеем современного искусства. Следом появился и сам Филипп — он поприветствовал Яну, подчеркнув дружеское расположение. Такой формат вечера позволил сохранить и камерность, и ощущение небольшого светского события.

Подарки, эмоции и реакция именинницы

Несмотря на внимание гостей и множество подарков, Алла-Виктория сохраняла спокойствие, что отметили присутствующие. Когда Яна вручила презенты, девочка поблагодарила, но выглядела сдержанно. На фоне ярких обсуждений взрослых её реакция показалась почти незаметной, что стало предметом короткого комментария от Виктории Бони. Сравнивая ситуацию со своей дочерью-подростком, телеведущая отметила в соцсетях свои наблюдения.

"Алле так пофиг! Напоминает мне Энджи", — заявила ведущая шоу "Злые языки".

При этом сам Киркоров, напротив, проявил живой интерес к подаркам — особенно к брендовым вещам, которые преподнесла его подруга. Он поблагодарил Рудковскую за участие в празднике.

"Спасибо, дорогая Яна, что была на нашем празднике! Алла-Виктория счастлива. Любим!" — написал певец.

Празднование, по словам артиста, началось ещё ночью. Вместе с сыном Мартином он решил устроить для сестры шуточный сюрприз: неожиданное появление и забавные поздравления довели девочку до слёз смеха. Такой формат семейных розыгрышей стал для них своеобразной традицией, позволяя создать лёгкое настроение с самого утра.

Значение события для семьи

День рождения Аллы-Виктории каждый год привлекает внимание поклонников Киркорова: певец нередко делится моментами семейной жизни, демонстрируя открытость и трепетное отношение к детям. С возрастом девочка становится более самостоятельной, но сохраняет привычку отмечать праздник дома, в кругу родных. Для Филиппа это важный знак того, что семейные традиции продолжают жить.

В этот раз главным подарком, как отметил артист, стала не вещь, а ожидаемое событие, которое должно произойти чуть позже. Он не раскрыл подробностей, оставив интригу, что характерно для его отношения к личной жизни: делиться, но не показывать лишнего. Такой подход сохраняет интерес публики и позволяет оставаться в центре внимания без лишних подробностей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
