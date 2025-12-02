Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Васильев заявил о парадоксе российского отношения к эмиграции
Историк моды Александр Васильев высказался об особенностях отношения российского общества к эмиграции. Он назвал эту позицию уникальной и парадоксальной на фоне мировой практики.

Александр Васильев
Фото: commons.wikimedia.org by Cybersky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Александр Васильев

По словам Васильева, Россия, будучи страной, из которой всегда эмигрировали, при жизни осуждает уехавших, но кардинально меняет оценку после их смерти. В качестве примера он привёл итальянцев, которые гордятся соотечественниками, построившими бизнесы за рубежом.

В интервью YouTube-каналу "Монреаль LIVE" Александр Васильев чётко обозначил этот исторический паттерн.

"Плохо, что уехали в 1918 году, 1945 году, 1968 году, 1991 году, а ещё хуже — в 2022 или 2023 году. Но как только их не станет, то их объявляют национальными героями — как Шаляпина", — заявил историк моды.

Также он сослался на классическую формулу Александра Радищева "страна рабов, страна господ", отметив, что, по его мнению, глубинная социальная структура в стране осталась неизменной. Васильев уверен, что система, где роскошь элиты существует за счёт остальных, воспроизводится на протяжении долгого времени. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
