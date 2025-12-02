Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотят билеты на казнь Долиной: почему Пригожин уверен, что народ мечтает мочить артистов

Пригожин заявил, что люди готовы купить билеты на казнь Долиной
Шоу-бизнес

История с квартирой певицы Ларисы Долиной вызвала резонанс. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что существует тенденция уничтожать публичных людей.

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

Продажа квартиры Долиной летом 2024 года, последовавшая отмена сделки и возврат жилья, спровоцировали дискуссию о защите прав покупателей. Эксперты и общественные деятели отмечают падение доверия к сделкам с недвижимостью.

Суть ситуации с квартирой Ларисы Долиной

Лариса Долина летом 2024 года продала свою квартиру, но вскоре заявила, что стала жертвой мошенников и отдала деньги обманным путём. Суд признал сделку недействительной и вернул исполнительнице квартиру. Однако деньги покупательнице возвращены не были, что породило термин "эффект Долиной".

Эта история стала известна широкой публике и вызвала активное обсуждение в СМИ. Эксперты указывают, что подобные случаи могут быть использованы недобросовестными продавцами, опирающимися на статьи 177 и 178 Гражданского кодекса РФ о признании сделок недействительными. В обществе возникли опасения, что добросовестные покупатели рискуют остаться и без квартиры, и без вложенных средств.

"Это системная проблема, связанная со сделками. У меня ощущение, что сегодня есть тенденция — мочить, уничтожать публичных людей", — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что "дело Долиной" стало триггером для обсуждения оценки профессии и статуса публичных людей. По его словам, история вызвала массовое внимание и спровоцировала хайп, когда каждый стремится извлечь свою выгоду.

"Это стало толчком — обесценивать людей. Давать оценку профессии. Нет ни одной новостной ленты, где бы не коснулись этой истории", — цитирует слова Пригожина "КП".

Общественная реакция и роль СМИ

Случай с квартирой Долиной показал, как медиа и социальные сети влияют на восприятие событий. Люди активно обсуждают действия певицы, делая акцент на эмоциях и моральной оценке. При этом профессиональные заслуги Ларисы остаются вне зависимости от текущих разбирательств.

Пригожин также отметил, что общество иногда проявляет чрезмерную жестокость, требуя "казни" публичных лиц за ошибки или спорные действия:

"У меня ощущение, что народ готов купить билеты на "казнь Долиной", — сказал продюсер.

Плюсы и минусы судебного решения

Плюсы:
• Защита права собственности и восстановление справедливости для пострадавшей стороны;
• Создание прецедента, на который могут ориентироваться суды в подобных делах;
• Повышение осведомлённости общества о рисках сделок с недвижимостью.

Минусы:
• Потенциальный ущерб добросовестным покупателям, которые потеряли средства;
• Усиление недоверия к рынку вторичной недвижимости;
• Вызов этических и моральных споров среди общества и СМИ.

Советы шаг за шагом: как защитить себя при покупке недвижимости

  1. Проверяйте документы и историю собственности жилья;

  2. Обращайтесь к нотариусу для подтверждения законности сделки;

  3. Сохраняйте все финансовые и юридические документы;

  4. Консультируйтесь с юристами при любых сомнительных ситуациях;

  5. Не доверяйте предложениям, вызывающим сомнения или эмоциональные манипуляции;

  6. Информируйте другие стороны о потенциальных рисках;

  7. Держите сделки прозрачными и юридически подкреплёнными.

Популярные вопросы о сделках с недвижимостью

1. Что делать, если покупка жилья оспаривается в суде?
Необходимо сохранять доказательства сделки и обращаться к юристу для защиты прав.

2. Можно ли вернуть деньги при отмене сделки?
Да, через судебные процедуры или переговоры с продавцом, если сделка признана недействительной.

3. Как проверить продавца на добросовестность?
Проверяйте репутацию, историю собственности, наличие долгов и судебных споров.

Случай с Ларисой Долиной стал показательной историей для рынка недвижимости и общества: он иллюстрирует, насколько важны законность сделок и защита добросовестных участников.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
