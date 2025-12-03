Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поверила в карму: что Погребняк сказала по поводу тюремного срока экс-девушки Гуфа

Погребняк потрясла история бывшей девушки Гуфа с выдуманным ребёнком
Шоу-бизнес

Суд вынес приговор бывшей девушке рэпера Гуфа и звезде "Дома-2" Яне Макаровой за мошенничество в особо крупном размере.

Блогер Мария Погребняк
Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк

Девушка обманом получила более 23 миллионов рублей, используя историю о несуществующем ребёнке. Решение суда отложено до исполнения наказания дочерью преступницы.

Суть преступления и приговор

Яна Макарова, ранее известная как участница реалити-шоу "Дом-2" и бывшая возлюбленная Алексея Долматова (Гуфа), была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, с 2023 по 2024 год она обманным путём получила от женатого предпринимателя Алексея более 23 миллионов рублей, представляя своего несуществующего ребёнка как жертву болезни.

Для убедительности Макарова использовала фотографии младенца, взятые из интернета, и создала сложную историю шантажа. Мужчина якобы боялся раскрытия внебрачной связи перед супругой и поэтому подчинялся требованиям, перечисляя деньги на счета женщины.

История потрясла блогера Марию Погребняк.

"Девушка не просто врала. Она выстроила целую схему лжи: фото из "реанимации", "болезни" несуществующего младенца, шантаж. Всё ради денег. 23 миллиона. Но в этой истории есть реальный ребёнок. Её собственный сын. Суд сжалился и отложил исполнение наказания пока ему не исполнится 14 лет, а если бы решение было другое?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Суд назначил Макаровой наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение приговора отложено до 2035 года, когда её дочь достигнет 14 лет, чтобы не оставлять ребёнка без матери.

Реакция блогеров и общественности

Погребняк назвала мошенничество "духовным уродством". По её словам, поражает, как преступница использовала чувства вины и сострадания других людей, играя на желании защитить ребёнка.

"Я рассматриваю это не как ловкость и не как аферу, а как духовное уродство", — подчеркнула блогер.

Она добавила, что любые формы мошенничества являются недопустимыми, а правда всегда выходит наружу.

"Я всегда стараюсь стоять на стороне женщин, но я верю и в карму. Карма, в которую я верю, — это не какое-то волшебство. Это просто закон причин и следствия. Рано или поздно твоя ложь станет твоей же клеткой. Вот и всё", — отметила Погребняк.

Общественность разделилась: одни осудили Макарову за преступные действия, другие обсуждают, насколько оправдано решение суда отложить исполнение приговора из-за ребёнка.

Советы шаг за шагом: как не попасться на мошенничество

  1. Проверять любую информацию о здоровье детей и просьбах о финансовой помощи;

  2. Сохранять доказательства общения и переводов денег;

  3. Обращаться к юристу при подозрительных действиях;

  4. Не поддаваться на эмоциональные манипуляции, особенно связанные с детьми;

  5. Делиться опытом с другими, чтобы предупредить мошенничество.

Популярные вопросы о мошенничестве с детьми

1. Как распознать мошенничество в интернете?
Следует проверять источники информации, фотографии и истории, вызывающие сомнения.

2. Можно ли вернуть деньги, если вас обманули?
Да, через суд или правоохранительные органы, при наличии доказательств перевода и общения.

3. Как действовать, если злоумышленник угрожает раскрытием личной информации?
Не поддаваться на шантаж, сохранять доказательства и обращаться к юристу или полиции.

История Яны Макаровой стала показательной для общества: она демонстрирует, как далеко могут зайти манипуляции ради денег и как важно следовать закону и правде.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
