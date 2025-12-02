Меган Маркл освистали за День благодарения: какой позор случился на кухне герцогини

Меган Маркл раскритиковали за негигиеничный рецепт индейки

Супругу принца Гарри Меган Маркл вновь подвергли жёсткой критике из-за её кулинарных советов. В соцсетях её прозвали "Сальмонеллой Сассекской" после публикации видео с приготовлением индейки ко Дню благодарения.

Фото: commons.wikimedia.org by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

В ролике 44-летняя герцогиня приправляла сырую птицу специями без перчаток, не снимая многочисленных золотых украшений. Такой подход пользователи сочли грубым нарушением санитарных норм и признаком неискренности.

"Сегодня, дорогие американцы, в преддверии Дня благодарения, у нас есть ещё один кулинарный совет герцогини Сассекской. При приправке индейки оставляйте все кольца и браслеты", — написал пользователь на Reddit, запустив волну обсуждений.

В комментариях многие поддержали его, указав на "ужасную гигиену на кухне" и фальшь в образе "домашней богини".

Это не первый случай, когда кулинарные таланты Меган Маркл ставят под сомнение. Её шоу "С любовью, Меган" многие называют постановочным, а сами проекты герцогини часто становятся объектом критики. Несмотря на это, недавно вышел уже второй сезон её кулинарной программы.