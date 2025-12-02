Ксения Собчак о слухах про эмиграцию Ивана Урганта: что сказала телеведущая

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала распространившиеся в медиа сведения об эмиграции её коллеги Ивана Урганта.

Поводом стал скриншот публикации, в которой утверждалось, что Собчак и Ургант вместе ведут корпоративы, а сам ведущий якобы живёт за границей и приезжает в Россию только для работы. На это журналистка ответила саркастически.

"Как же я люблю эти формулировки (…) "ранее СМИ писали". Примерно, как "ранее на заборе было написано"", — отметила Собчак в Telegram-канале.

Она также дала прямую оценку личности и профессионализму Урганта, назвав его прекрасным и остроумнейшим ведущим. По её словам, для неё является честью возможность работать с ним в одной команде.

Ранее Собчак уже выражала восхищение Ургантом. Нынешний пост стал публичной реакцией на очередной виток слухов вокруг личной жизни и места проживания одного из самых популярных российских телеведущих.