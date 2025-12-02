Третий ребёнок у Агаты Муцениеце: актриса родила в Москве

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Пётр Дранга стали родителями. У пары родилась дочь. Для 36-летней Муцениеце это третий ребёнок, для 41-летнего Дранги — первый.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ малыш в роддоме

Издание Super.ru приводит точные детали события.

"Третьего ребёнка актриса родила 1 декабря в московском роддоме Лапино, в котором не раз рожали российские знаменитости", — сообщает источник.

Сами новоиспечённые родители официально информацию пока не комментируют.

Новость о беременности пары стала публичной лишь несколько месяцев назад. Муцениеце долгое время скрывала своё положение и даже опровергала слухи, прежде чем подтвердить их официально.

Отношения пары, о которых стало известно в декабре 2024 года, с самого начала сопровождались многочисленными спекуляциями.

Даже после помолвки и свадьбы, состоявшейся летом этого года, в Сети продолжали циркулировать теории о фиктивности их романа.