Третий ребёнок у Агаты Муцениеце: актриса родила в Москве

У Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь – Super
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Пётр Дранга стали родителями. У пары родилась дочь. Для 36-летней Муцениеце это третий ребёнок, для 41-летнего Дранги — первый.

малыш в роддоме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
малыш в роддоме

Издание Super.ru приводит точные детали события.

"Третьего ребёнка актриса родила 1 декабря в московском роддоме Лапино, в котором не раз рожали российские знаменитости", — сообщает источник.

Сами новоиспечённые родители официально информацию пока не комментируют.

Новость о беременности пары стала публичной лишь несколько месяцев назад. Муцениеце долгое время скрывала своё положение и даже опровергала слухи, прежде чем подтвердить их официально.

Отношения пары, о которых стало известно в декабре 2024 года, с самого начала сопровождались многочисленными спекуляциями.

Даже после помолвки и свадьбы, состоявшейся летом этого года, в Сети продолжали циркулировать теории о фиктивности их романа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
