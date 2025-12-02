Парик и первый выход на ТВ: как онкология изменила внешность Маргариты Симоньян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Больная онкологией Симоньян впервые появилась на экране ТВ в парике
Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян впервые с момента объявления о болезни появилась на телевидении в парике, не акцентируя на этом внимание. Коллеги тепло встретили ведущую, а она сама поделилась подробностями недавнего случая в региональной больнице.

Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян вернулась в студию к телеведущему Владимиру Соловьёву, впервые после того, как объявила о тяжёлом диагнозе. Телеведущая выбрала парик для появления в кадре, однако сама не делала из этого акцент. Встреча с коллегой прошла тепло: Соловьёв отметил, что рад видеть Симоньян.

Несмотря на внимание СМИ к возможной потере волос, Маргарита уверена, что это не главное. Для неё первоочередная задача — выздороветь и продолжать работать, а не следить за внешностью.

"И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает", — признавалась Маргарита в соцсетях.

Симоньян уверена, что даже внешние изменения не могут отвлечь от главного — борьбы с болезнью и заботы о семье.

Летняя история: трудности в региональной больнице

Телеведущая также рассказала о недавнем путешествии с детьми. Летом она вместе с 12-летней дочерью посетила небольшой региональный город, где им пришлось обратиться в местную больницу. В учреждении они столкнулись с неожиданным негативным отношением со стороны персонала.

"С моей 12-летней дочкой мы попали в больницу, где женщины в регистратуре орали на нас так… на меня, на ребёнка. На меня очень давно никто не орал, я от этого просто отвыкла — а тут просто орали. Дочка моя тогда стоит и говорит: "Мама, они шутят?" Одна из женщин меня потом узнала и сказала: "Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали". Я намеренно не скажу никому, где эта больница. Но мне перед ними было стыдно", — призналась Симоньян.

Ситуация оказалась стрессовой, но Симоньян нашла в себе силы реагировать спокойно и с пониманием. 

Реакция коллег и личные принципы

Владимир Соловьев предложил Симоньян поехать в клинику, чтобы провести разговор с сотрудниками и разъяснить, что некорректное поведение недопустимо. Однако ведущая отказалась. Она объяснила, что важнее не устраивать конфликт, а понять причины поведения людей и сохранять достоинство в ситуации.

Для Симоньян эта история стала напоминанием о том, как важно сохранять внутреннее спокойствие и поддерживать детей даже в стрессовых обстоятельствах. Телеведущая отмечает, что опыт борьбы с болезнью учит ценить мелочи и не тратить силы на внешние раздражители.

Плюсы и минусы публичного возвращения после болезни

Плюсы:
• Поддержка коллег и аудитории повышает моральный дух;
• Возможность показать пример стойкости для зрителей;
• Общественное внимание привлекает к проблемам здравоохранения и борьбы с болезнью.

Минусы:
• Риск излишней публичности и давления со стороны СМИ;
• Возможность пересудов о внешнем виде и личной жизни;
• Необходимость контролировать эмоциональный фон перед камерой.

Советы шаг за шагом: как справляться с болезнью в публичной сфере

  1. Фокусироваться на главном — здоровье и семья;

  2. Использовать парики, тюрбаны или другие средства для комфорта;

  3. Планировать участие в эфирах с учетом физического состояния;

  4. Объяснять детям и близким ситуацию спокойно и открыто;

  5. Сохранять достоинство и не вступать в конфликты с персоналом или публикой.

Популярные вопросы о возвращении в эфир после болезни

1. Нужно ли скрывать болезнь от коллег и зрителей?
Это личный выбор, но открытость может помочь получить поддержку и понимание.

2. Как справляться с негативным отношением сотрудников или публики?
Сохранять спокойствие, не провоцировать конфликт, объяснять ситуацию корректно.

3. Стоит ли появляться на телевидении сразу после лечения?
Да, если физическое состояние позволяет, но важно учитывать нагрузку и эмоциональный фон.

Возвращение Маргариты Симоньян в студию демонстрирует, что даже в сложных жизненных обстоятельствах можно сохранять профессионализм, стойкость и заботу о семье, не теряя оптимизма.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
