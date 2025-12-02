Вдали от скандала: где Лариса Долина нашла убежище после новостей о квартире

Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино

Певица Лариса Долина находится в своём загородном доме, удалённом от Москвы, на фоне продолжающегося общественного резонанса из-за истории с продажей её квартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

Особняк артистки расположен в посёлке Славино, примерно в 40 километрах от МКАД. Это место не типично для расселения российской элиты, традиционно выбирающей Рублёвку. Для Долиной приоритетом стали покой и уединение, которые обеспечивает эта локация.

По данным Woman.ru, территория имения весьма обширна.

"Территория настолько обширная, что, по словам местных жителей, певица может гулять часами, не выходя за пределы собственных владений", — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

На участке расположены два жилых здания: трёхэтажный дом певицы и коттедж для семьи её дочери. Владение включает искусственный пруд и находится вблизи рекреационных зон.

Выбор этого места выглядит как сознательное дистанцирование от шума мегаполиса и публичных дискуссий, последовавших за судебным решением по её московской недвижимости.