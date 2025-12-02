Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Резиновые ленты укрепляюь спину и улучшают осанку — Сэвидж и Чакоян
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук: Зеленскому указали на дверь
Елена Товстик потеряла надежду на примирение с мужем
Аргинин снизил агрегацию амилоида в тестах учёные университета Киндай
Победить старение одной таблеткой невозможно — генетик Карасев
ЕЦБ отказал в выплате кредита Украине за счет российских активов
Малые загрузки стиральных машин ускоряют износ техники и тканей — Better H&G
Засуха длилась 113 лет и разрушила города Инда — ТАСС

Полина Гагарина вышла на сцену без костюмов: что случилось и как отреагировали зрители

Полина Гагарина появилась на концерте в повседневной одежде
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина вынужденно вышла к публике в повседневной одежде из-за срыва логистики перед концертом.

Полина Гагарина
Фото: Telegram / Полина Гагарина by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Гагарина

Причиной стал развёрнутый самолёт, на борту которого находились её сценические костюмы и часть команды, что привело к задержке начала мероприятия. Об этом сообщил Telegram-канал МУЗ-ТВ, опубликовавший видеообращение артистки к зрителям.

Гагарина подробно объяснила ситуацию и пообещала быстро переодеться прямо во время шоу.

"Пока музыканты будут подключаться, мне будут гладить мой первый костюм. И так мы — поочередно — будем их быстро надевать", — заявила певица со сцены, поблагодарив публику за терпение.

Несмотря на внештатную ситуацию, зрители, по данным издания, отреагировали с пониманием. Гагарина принесла извинения за перенос времени концерта, и в итоге выступление состоялось.

Ранее певица также делилась в интервью своими взглядами на жизненные ценности, отмечая, что для неё важны ум и чувство юмора партнёра.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Военные новости
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
В Госдуму внесут законопроект о наказании за буллинг и кибербуллинг
Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Диетологи уточнили, что безопасно есть красную рыбу не более трёх раз в неделю
Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2025 года
Ваня Дмитриенко заявил, что возрастные поклонницы ставят его в неловкое положение
Поросль усиливается из-за повреждений корней взрослых деревьев
Цены на живые русские и удмуртские ёлки остались на уровне прошлого года
Город направил 5,052 млрд ₽ на программу развития транспорта — Житников
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.