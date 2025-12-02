Полина Гагарина вышла на сцену без костюмов: что случилось и как отреагировали зрители

Певица Полина Гагарина вынужденно вышла к публике в повседневной одежде из-за срыва логистики перед концертом.

Фото: Telegram / Полина Гагарина by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Гагарина

Причиной стал развёрнутый самолёт, на борту которого находились её сценические костюмы и часть команды, что привело к задержке начала мероприятия. Об этом сообщил Telegram-канал МУЗ-ТВ, опубликовавший видеообращение артистки к зрителям.

Гагарина подробно объяснила ситуацию и пообещала быстро переодеться прямо во время шоу.

"Пока музыканты будут подключаться, мне будут гладить мой первый костюм. И так мы — поочередно — будем их быстро надевать", — заявила певица со сцены, поблагодарив публику за терпение.

Несмотря на внештатную ситуацию, зрители, по данным издания, отреагировали с пониманием. Гагарина принесла извинения за перенос времени концерта, и в итоге выступление состоялось.

