Цыганова обвинила Ларису Долину в высокомерии и разрушении закона — почему дело о квартире взорвало общество

Вика Цыганова резко высказалась о деле Ларисы Долиной
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова жёстко прокомментировала в Telegram-канале позицию депутата Госдумы Елены Драпеко по громкому делу Ларисы Долиной. Драпеко ранее заявила, что общественное возмущение связано не с самой артисткой, а со спорным судебным решением по её квартире.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вика Цыганова

Цыганова категорически не согласилась с этой трактовкой.

"Народ, оказывается, против суда протестует, а не против зарвавшейся певицы, которая начала через свои "высокие связи" буквально разрушать законодательство России", — написала исполнительница.

Она также обвинила Долиную в пренебрежении к людям и высокомерном поведении.

"Долина всегда вела себя вызывающе и не стеснялась демонстрировать превосходство над окружающими. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата", — заявила Цыганова, ссылаясь на публикации в СМИ.

Поводом для конфликта стало ноябрьское судебное решение, оставившее квартиру Долиной, проданную под влиянием мошенников, в её собственности. Покупательница Полина Лурье не вернула деньги, а её иск был отклонен. Этот случай, получивший в медиа название "эффект Долиной", расколол публичное мнение и вызвал как поддержку, так и жёсткую критику в адрес народной артистки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
