Пугачёва и Литвинова потеряли корону: Васильев назвал неожиданных преемниц моды

Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России

Историк моды Александр Васильев обозначил тройку главных икон стиля в современной России. По его мнению, они сменили прежних законодателей моды, таких как Рената Литвинова и Алла Пугачёва.

Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Васильев

В интервью YouTube-каналу "Монреаль LIVE" Васильев выделил певицу Ольгу Бузову, новую ведущую "Модного приговора" Лилию Рах и народную артистку Надежду Кадышеву. Каждую из них он охарактеризовал отдельно, отметив разные векторы влияния.

Особое внимание историк моды уделил образу Лилии Рах.

"Она прекрасно одета в люкс-категорию топовых итальянских и французских дизайнеров, но это никому не претит в России. Она как байер хорошо слажена: талия, бёдра. И за короткое время её все заметили, потому что она ярко и качественно одевается", — заявил Васильев.

Бузову эксперт назвал яркой и стройной представительницей среднего жанра, а Кадышеву — носительницей национального колорита и "раритетной винтажной певицей".

Таким образом, по версии Васильева, современная российская модная иконография складывается из коммерческой яркости, люксового глянца и национально-патриотического тренда.