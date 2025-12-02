Пугачёва и Литвинова потеряли корону: Васильев назвал неожиданных преемниц моды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев обозначил тройку главных икон стиля в современной России. По его мнению, они сменили прежних законодателей моды, таких как Рената Литвинова и Алла Пугачёва.

Александр Васильев
Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Васильев

В интервью YouTube-каналу "Монреаль LIVE" Васильев выделил певицу Ольгу Бузову, новую ведущую "Модного приговора" Лилию Рах и народную артистку Надежду Кадышеву. Каждую из них он охарактеризовал отдельно, отметив разные векторы влияния.

Особое внимание историк моды уделил образу Лилии Рах.

"Она прекрасно одета в люкс-категорию топовых итальянских и французских дизайнеров, но это никому не претит в России. Она как байер хорошо слажена: талия, бёдра. И за короткое время её все заметили, потому что она ярко и качественно одевается", — заявил Васильев.

Бузову эксперт назвал яркой и стройной представительницей среднего жанра, а Кадышеву — носительницей национального колорита и "раритетной винтажной певицей".

Таким образом, по версии Васильева, современная российская модная иконография складывается из коммерческой яркости, люксового глянца и национально-патриотического тренда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
