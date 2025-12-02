Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гамсутль сохранил древнюю каменную застройку — историки
Специалисты по питанию подтвердили, что жиры улучшают усвоение витаминов A и D
Проект мегаплотины на Ярлунг Цангпо рассчитан на мощность около 60 ГВт — Earth
Губная помада подчеркивает рельеф лица при нанесении на скулы — визажист Франсес
Тесто для самсы настаивают в холодильнике сутки
Мангусты чистят бородавочников от паразитов — DiscoverWildlife
Mitsubishi выпустила пикап Triton Savana ограниченной серии — производитель
Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви
Линда Хэмилтон высказалась о старении и стандартах Голливуда

Новый скандал: в чём звёздный стилист обвинил Ларису Долину

Звёздный стилист Карстен заявил, что Долина некрасиво с ним поступила
Шоу-бизнес

Звёздный стилист Никита Карстен заявил о нарушении договорённостей со стороны певицы Ларисы Долиной после творческой съёмки, в которой он участвовал по бартеру.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

По словам стилиста, он потратил собственные средства и ресурсы, но фотографии и материалы для портфолио так и не получил. Конфликт получил огласку в соцсетях.

Как складывались отношения стилиста и артистки

Никита Карстен рассказал, что его пригласили подготовить образы для новой фотосессии Долиной в формате творческой съёмки — по бартеру: стилист подбирал наряды, а взамен рассчитывал получить фото и видео для портфолио. При этом он подчёркивает, что взял на себя расходы по логистике и оплачивал работу помощника, доставку вещей от брендов и другие сопутствующие траты.

"Съёмка была в феврале того года. Я как раз возвращался из Питера, и мне написали, что Ларисе Александровне срочно нужны фотографии для соцсетей, для баннеров, для концертов, для обложек песен. И я сказал, что прям впритык приезжаю к съёмке, поэтому, естественно, я как минимум потратился на свою помощницу, потому что любой выезд стоит денег... Съёмка проходила в очень тяжёлом формате... Она сидела и делала макияж, волосы, мы не могли с ней разговаривать, не могли спросить, что нравится, что нет, чего бы ей хотелось. Референсов не было, все делалось в очень сжатые сроки, не было примерки заранее, то есть всё на глаз", — рассказал Карстен сайту KP. RU.

Стилист отмечает, что на площадке работала команда Долиной, и именно её представители во многом решали, какие вещи надеть артистке. По словам Карстена, это сводило на нет профессиональный вклад внешней команды, которая готовила образ, — некоторые решения вызывали у него категорическое несогласие.

Что именно пошло не так на съёмке и после неё

Никита говорит, что, несмотря на трудности и отсутствие примерки, съёмка всё же прошла в шести образах, хотя первоначально соглашались на два-три варианта. В один из костюмов артистка вышла даже перед телекамерами — то есть материалы явно были коммерчески ценными. Тем не менее стилисту для портфолио предоставили лишь несколько снимков, сделанных на мобильный телефон, а полноценного доступа к профессиональным кадрам он не получил.

"А когда спустя время я написал фотографу: "Можно где-то получить фотографии, видео?", мне ответили, что, к сожалению, Лариса Александровна запретила всё публиковать. Я подумал: может быть, ей не понравился результат съёмки. Я бы тогда, наверное, понял, может, это говорит о каком-то моем непрофессионализме, получились плохие фотографии… Но позднее она использовала фото в моих образах для афиши, на обложку песни. То есть съёмка очень понравилась, и все фото используются", — заключил Никита.

Такая последовательность действий — работа-исполнение со стороны стилиста и последующее ограничение на публикацию — породила у него вопросы о соблюдении устных договорённостей и уважении к труду приглашённых специалистов.

Причины конфликтов в бартерных творческих проектах

Часто в творческой индустрии возникают спорные ситуации именно из-за неформальных соглашений: бартерные форматы удобны при ограниченном бюджете, но они же повышают риски. В отсутствие чётких письменных условий стороны опираются на устные договорённости, что приводит к разночтениям в ожиданиях.

Основные факторы, способствующие подобным конфликтам: отсутствие формального договора, неполный контроль за логистикой и использованием материалов, а также разная роль и статус участников проекта (официальная команда артиста vs приглашённые профессионалы).

Плюсы и минусы работы со звёздными командами

Понимание сильных и слабых сторон сотрудничества с артистами помогает минимизировать конфликты.

Плюсы:
• возможность получить заметный кейс для портфолио;
• доступ к широкому охвату аудитории и медийным каналам;
• потенциал дальнейших коммерческих контрактов благодаря видимости работ.

Минусы:
• ограниченный контроль над итоговой публикацией материалов;
• риск невыполнения устных обещаний со стороны представителй звезды;
• высокая вероятность вмешательства официальной команды артиста в творческий процесс.

Советы шаг за шагом: как защитить себя при съёмках по бартеру

  1. Обсудите и зафиксируйте условия заранее: объём работ, количество и формат материалов, сроки и права на публикацию.

  2. По возможности заключите простой письменный договор или хотя бы электронную переписку, где отражены ключевые договорённости.

  3. Уточните, кто отвечает за логистику, доставку и оплату сопутствующих расходов.

  4. Записывайте процесс и сохраняйте контакты всех участников съёмки.

  5. Планируйте резервный вариант: если обещанные материалы не будут предоставлены, какие компенсации возможны или где можно опубликовать кейс самостоятельно.

Популярные вопросы о сотрудничестве со звёздами и съёмках по бартеру

1. Нужно ли оформлять договор, если речь о бартере?
Да. Даже простой письменный документ или подтверждающая переписка снизят риски и позволят защитить интересы обеих сторон.

2. Что делать, если артист использует материалы, но отказывает в публикации партнёру?
Соберите доказательства участия и переписки, попытайтесь договориться официально; при отсутствии решения — рассмотреть юридическую консультацию по защите авторских прав и имущественных интересов.

3. Как заранее оценить, стоит ли участвовать в barтерном проекте?
Оцените потенциальную выгоду для портфолио и последующие возможности. Если проект требует значительных вложений, лучше требовать письменных гарантий или оплачиваемой работы.

Итог

Случай Никиты Карстена и Ларисы Долиной — пример типичной напряжённости между творческими участниками и командами звёзд: с одной стороны — желание получить качественный визуал и повысить публичность, с другой — необходимость чётких правил и уважения к труду профессионалов. Открытость в договорённостях и формализация ключевых пунктов способны предотвратить многие конфликты и помочь сохранить рабочие отношения в индустрии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Военные новости
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день
Последние материалы
Mitsubishi выпустила пикап Triton Savana ограниченной серии — производитель
Тайна безупречного облика: спектакль "Красавец мужчина" заставит задуматься о любви
Линда Хэмилтон высказалась о старении и стандартах Голливуда
У Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь – Super
Мелкие собаки обогнали служебных по относительному объему мозга — Naked Science
Гранатовые косточки прорастают быстрее после стратификации
Приседания помогают укрепить суставы и улучшить осанку — Бауэрс
Звёздный стилист Карстен заявил, что Долина некрасиво с ним поступила
Аль-Ула открыла маршруты к гробницам Хегры — гиды
Прекращение выдачи ипотек на вторичное жилье охладит рынок — экономист Колташов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.