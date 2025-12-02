Новый скандал: в чём звёздный стилист обвинил Ларису Долину

Звёздный стилист Карстен заявил, что Долина некрасиво с ним поступила

Звёздный стилист Никита Карстен заявил о нарушении договорённостей со стороны певицы Ларисы Долиной после творческой съёмки, в которой он участвовал по бартеру.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

По словам стилиста, он потратил собственные средства и ресурсы, но фотографии и материалы для портфолио так и не получил. Конфликт получил огласку в соцсетях.

Как складывались отношения стилиста и артистки

Никита Карстен рассказал, что его пригласили подготовить образы для новой фотосессии Долиной в формате творческой съёмки — по бартеру: стилист подбирал наряды, а взамен рассчитывал получить фото и видео для портфолио. При этом он подчёркивает, что взял на себя расходы по логистике и оплачивал работу помощника, доставку вещей от брендов и другие сопутствующие траты.

"Съёмка была в феврале того года. Я как раз возвращался из Питера, и мне написали, что Ларисе Александровне срочно нужны фотографии для соцсетей, для баннеров, для концертов, для обложек песен. И я сказал, что прям впритык приезжаю к съёмке, поэтому, естественно, я как минимум потратился на свою помощницу, потому что любой выезд стоит денег... Съёмка проходила в очень тяжёлом формате... Она сидела и делала макияж, волосы, мы не могли с ней разговаривать, не могли спросить, что нравится, что нет, чего бы ей хотелось. Референсов не было, все делалось в очень сжатые сроки, не было примерки заранее, то есть всё на глаз", — рассказал Карстен сайту KP. RU.

Стилист отмечает, что на площадке работала команда Долиной, и именно её представители во многом решали, какие вещи надеть артистке. По словам Карстена, это сводило на нет профессиональный вклад внешней команды, которая готовила образ, — некоторые решения вызывали у него категорическое несогласие.

Что именно пошло не так на съёмке и после неё

Никита говорит, что, несмотря на трудности и отсутствие примерки, съёмка всё же прошла в шести образах, хотя первоначально соглашались на два-три варианта. В один из костюмов артистка вышла даже перед телекамерами — то есть материалы явно были коммерчески ценными. Тем не менее стилисту для портфолио предоставили лишь несколько снимков, сделанных на мобильный телефон, а полноценного доступа к профессиональным кадрам он не получил.

"А когда спустя время я написал фотографу: "Можно где-то получить фотографии, видео?", мне ответили, что, к сожалению, Лариса Александровна запретила всё публиковать. Я подумал: может быть, ей не понравился результат съёмки. Я бы тогда, наверное, понял, может, это говорит о каком-то моем непрофессионализме, получились плохие фотографии… Но позднее она использовала фото в моих образах для афиши, на обложку песни. То есть съёмка очень понравилась, и все фото используются", — заключил Никита.

Такая последовательность действий — работа-исполнение со стороны стилиста и последующее ограничение на публикацию — породила у него вопросы о соблюдении устных договорённостей и уважении к труду приглашённых специалистов.

Причины конфликтов в бартерных творческих проектах

Часто в творческой индустрии возникают спорные ситуации именно из-за неформальных соглашений: бартерные форматы удобны при ограниченном бюджете, но они же повышают риски. В отсутствие чётких письменных условий стороны опираются на устные договорённости, что приводит к разночтениям в ожиданиях.

Основные факторы, способствующие подобным конфликтам: отсутствие формального договора, неполный контроль за логистикой и использованием материалов, а также разная роль и статус участников проекта (официальная команда артиста vs приглашённые профессионалы).

Плюсы и минусы работы со звёздными командами

Понимание сильных и слабых сторон сотрудничества с артистами помогает минимизировать конфликты.

Плюсы:

• возможность получить заметный кейс для портфолио;

• доступ к широкому охвату аудитории и медийным каналам;

• потенциал дальнейших коммерческих контрактов благодаря видимости работ.

Минусы:

• ограниченный контроль над итоговой публикацией материалов;

• риск невыполнения устных обещаний со стороны представителй звезды;

• высокая вероятность вмешательства официальной команды артиста в творческий процесс.

Советы шаг за шагом: как защитить себя при съёмках по бартеру

Обсудите и зафиксируйте условия заранее: объём работ, количество и формат материалов, сроки и права на публикацию. По возможности заключите простой письменный договор или хотя бы электронную переписку, где отражены ключевые договорённости. Уточните, кто отвечает за логистику, доставку и оплату сопутствующих расходов. Записывайте процесс и сохраняйте контакты всех участников съёмки. Планируйте резервный вариант: если обещанные материалы не будут предоставлены, какие компенсации возможны или где можно опубликовать кейс самостоятельно.

Популярные вопросы о сотрудничестве со звёздами и съёмках по бартеру

1. Нужно ли оформлять договор, если речь о бартере?

Да. Даже простой письменный документ или подтверждающая переписка снизят риски и позволят защитить интересы обеих сторон.

2. Что делать, если артист использует материалы, но отказывает в публикации партнёру?

Соберите доказательства участия и переписки, попытайтесь договориться официально; при отсутствии решения — рассмотреть юридическую консультацию по защите авторских прав и имущественных интересов.

3. Как заранее оценить, стоит ли участвовать в barтерном проекте?

Оцените потенциальную выгоду для портфолио и последующие возможности. Если проект требует значительных вложений, лучше требовать письменных гарантий или оплачиваемой работы.

Итог

Случай Никиты Карстена и Ларисы Долиной — пример типичной напряжённости между творческими участниками и командами звёзд: с одной стороны — желание получить качественный визуал и повысить публичность, с другой — необходимость чётких правил и уважения к труду профессионалов. Открытость в договорённостях и формализация ключевых пунктов способны предотвратить многие конфликты и помочь сохранить рабочие отношения в индустрии.