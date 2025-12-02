Первая жена Джорджа Клуни, актриса Талия Болсам, уже более четверти века состоит в счастливом браке с другим известным голливудским актером. После развода с Клуни в 1993 году её личная жизнь намеренно остаётся вне фокуса внимания прессы.
Болсам вышла замуж за звезду сериала "Безумцы" Джона Слэттери в 1998 году. Пара, несмотря на свою известность, ведёт крайне закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях вместе. В их браке родился единственный сын.
О своём первом, непродолжительном браке с Талией Болсам сам Джордж Клуни отзывался с сожалением, признавая свою неготовность к семейной жизни в то время.
"Я не был — и, возможно, даже точно не был — готов к браку в тот момент", — цитировало актёра американское издание Vanity Fair, комментируя причины их разрыва.
После расставания оба нашли личное счастье. Клуни уже десять лет женат на правозащитнице Амаль Клуни, а Талия Болсам и Джон Слэттери остаются примером одного из самых прочных и незаметных для прессы союзов в Голливуде.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.