Первая жена Джорджа Клуни замужем 25 лет за другой звездой: кто он и как они живут

Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери

Первая жена Джорджа Клуни, актриса Талия Болсам, уже более четверти века состоит в счастливом браке с другим известным голливудским актером. После развода с Клуни в 1993 году её личная жизнь намеренно остаётся вне фокуса внимания прессы.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Болсам вышла замуж за звезду сериала "Безумцы" Джона Слэттери в 1998 году. Пара, несмотря на свою известность, ведёт крайне закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях вместе. В их браке родился единственный сын.

О своём первом, непродолжительном браке с Талией Болсам сам Джордж Клуни отзывался с сожалением, признавая свою неготовность к семейной жизни в то время.

"Я не был — и, возможно, даже точно не был — готов к браку в тот момент", — цитировало актёра американское издание Vanity Fair, комментируя причины их разрыва.

После расставания оба нашли личное счастье. Клуни уже десять лет женат на правозащитнице Амаль Клуни, а Талия Болсам и Джон Слэттери остаются примером одного из самых прочных и незаметных для прессы союзов в Голливуде.