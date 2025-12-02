Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Collider составил рейтинг ключевых фильмов последних 50 лет
Установлена связь легенды Вулпита с фольклором — историк Мадей
Риз Уизерспун написала роман про русского олигарха
Эти технологии позволяют Китаю доминировать на мировом рынке угря — CPG
Певица Слава стала жертвой интернет-аферистов
Игровые приставки помогают занять детей в путешествии — туристы
Планка укрепила мышцы и снизила риск падений после 50 лет — Бауэрс
ЕЦБ нашел формальный повод не передавать активы РФ Украине — экономист Лежава
Спутник Sentinel-2 зафиксировал изменения кольцевых пород структуры Ришат

Первая жена Джорджа Клуни замужем 25 лет за другой звездой: кто он и как они живут

Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Шоу-бизнес

Первая жена Джорджа Клуни, актриса Талия Болсам, уже более четверти века состоит в счастливом браке с другим известным голливудским актером. После развода с Клуни в 1993 году её личная жизнь намеренно остаётся вне фокуса внимания прессы.

Джорджа Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джорджа Клуни

Болсам вышла замуж за звезду сериала "Безумцы" Джона Слэттери в 1998 году. Пара, несмотря на свою известность, ведёт крайне закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях вместе. В их браке родился единственный сын.

О своём первом, непродолжительном браке с Талией Болсам сам Джордж Клуни отзывался с сожалением, признавая свою неготовность к семейной жизни в то время.

"Я не был — и, возможно, даже точно не был — готов к браку в тот момент", — цитировало актёра американское издание Vanity Fair, комментируя причины их разрыва.

После расставания оба нашли личное счастье. Клуни уже десять лет женат на правозащитнице Амаль Клуни, а Талия Болсам и Джон Слэттери остаются примером одного из самых прочных и незаметных для прессы союзов в Голливуде. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Последние материалы
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"
Правильный уход за кожей головы снижает риск выпадения волос — The Telegraph
Отказ от бананов снижает уровень калия и магния в организме — диетологи
Россия готова к возможной агрессии со стороны Европы — депутат Колесник
Рубль усилился из-за падения импорта в текущем году — Андрей Костин
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Игорь Николаев заявил, что ему пришлось взыскать с Собчак 150 тысяч рублей
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.