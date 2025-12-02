Какая-то жесть: как певица Слава пострадала от действий мошенников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Слава стала жертвой интернет-аферистов
Шоу-бизнес

Певица Слава и её сестра стали объектами новой волны мошенничества — аферисты подделывают страницы и собирают деньги от имени артистки.

Певица Слава
Фото: ВК-аккаунт певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Слава

Пострадавшие предупреждают: злоумышленник просил по 200-300 тысяч рублей и даже добился выплат от некоторых людей. Полиция уже провела задержание и частично вернула похищенные суммы. Об этом заявила певица Слава в обращении в социальных сетях.

Как происходил обман и кто пострадал

История началась с того, что неизвестный создал фейковые аккаунты под именами Славы и её окружения и стал предлагать участие в несуществующем телепроекте о стройке. Потенциальным "инвесторам" звонили или писали от имени человека, который представлялся давним знакомым артистки и даже объявлял себя сопродюсером проекта. Жертвам предлагали вложиться — суммы назывались крупные: 200-300 тысяч рублей за вступительный взнос или дополнительные опции вроде "умного дома".

"Внимание, мошенники! Мне сейчас набрала сестрёнка и говорит, что один человек создает соцсети под нашими именами, будто бы он мой давнишний товарищ и друг. Он сейчас якобы делает передачи на ТНТ про какую-то стройку, и собирает с людей деньги по 200-300 тысяч. Некоторые даже заплатили. Поэтому, ребята, это к нам не имеет никакого отношения. Мы ничего не снимаем, это точно. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Какая-то болезнь нашего века! Вот эти разводы начались, какая-то жесть!" — негодует певица.

Сообщается, что мошенник даже указывал в переписке сестру певицы как одну из организаторов выдуманного шоу, чтобы придать афере видимость легитимности. Некоторые участники действительно переводили деньги — и лишь позже поняли, что стали жертвами схемы.

Как жертвы и близкие реагировали на обман

После того как вложившие начали подозревать подвох, несколько потерпевших обратились к сестре Славы и вместе подали заявление в полицию. В результате оперативных действий злоумышленника задержали в тот же день, а пострадавшим удалось вернуть часть средств — по словам очевидцев, суммарно удалось получить назад 550 тысяч рублей. При этом авторы публикаций подчёркивают, что таких "идиотов", которые переводят деньги на сомнительные предложения, остаётся много.

"Для входа в проект нужно было внести 300 тысяч рублей, плюс 250 тысяч на "умный дом". Этот человек втирается в доверие и даже подумать сложно, что он мошенник. Но сопоставив всё, мы решили подать заявление в полицию, где в эти же сутки его задержали и он вернул нам 550 тысяч руб. Но таких как мы идиотов много. Поэтому хотела вас предупредить, если вдруг вы или ваша сестра, действительно с ним знакомы, остерегайтесь!" — пишут пользователи Сети.

Реакция самой Славы была резкой и эмоциональной: певица не только предупредила поклонников, но и высказала недовольство тем, как такие инциденты отражаются на репутации артистов и на их возможности вести честный бизнес.

Контекст — похожие случаи и "эффект Долиной"

В тексте также упоминается другой резонансный инцидент, ставший предметом общественного обсуждения. Речь идёт о деле, где фигурировала певица Лариса Долина: там пострадавшей, согласно сообщениям, были похищены крупные суммы, что вызвало волну дискуссий о безопасности денежных операций и доверии при сделках с недвижимостью. Вокруг подобных случаев возникает понятный общественный резонанс — иногда это называют "эффектом Долиной", когда один громкий случай повышает уровень насторожённости и влияет на решения потенциальных покупателей и партнёров.

Сама Слава в одном из эмоциональных выступлений связала для себя личные последствия таких историй с практической проблемой: из-за скандалов сложнее продать или сдавать недвижимость, вести переговоры о ремонте или инвестициях, поскольку покупатели и подрядчики могут опасаться рисков, связанных с публичностью артистки.

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть не могу," — негодовала Слава.

Сравнение схем мошенничества: фейковые проекты vs "личные" аферы

В практике мошенников можно выделить несколько типичных подходов и сравнить их по целям и методам:

  1. Фейковые проекты и шоу. Злоумышленники придумывают масштабные инициативы или "инвестиционные" проекты, чтобы собрать крупные суммы сразу. Часто используются сложные сценарии, документы и подставные имена.

  2. Личные аферы через знакомых. Мошенник выдаёт себя за "давнего друга" или делового партнёра и строит доверие через общение, постепенно прося перевести деньги на "срочные нужды" или для "стартового взноса".

  3. Автоматизированные схемы и фейковые аккаунты. Здесь используются поддельные страницы в соцсетях и массовые рассылки в надежде на быстрый отклик.

Все эти подходы опираются на одно: эмоциональное давление и доверие жертвы. В случае с известными людьми мошенники добавляют эффект авторитета — использование имени и образа артиста, чтобы придать легитимность предложению.

Советы шаг за шагом: как не попасться на подобные уловки

  1. Проверяйте аккаунты. Убедитесь, что профиль в соцсетях верифицирован или принадлежит официальным представителям артиста.

  2. Запрашивайте официальные документы. Если вас просят внести крупную сумму, требуйте договор с печатью и пояснение механики возврата.

  3. Общайтесь через официальные каналы. Связывайтесь с менеджером или официальным представителем прежде чем переводить деньги.

  4. Сравнивайте предложения. Если что-то выглядит слишком выгодно или поспешно — это повод для сомнений.

  5. Обращайтесь в полицию. При первых признаках мошенничества фиксируйте переписку и подавайте заявление — оперативные меры зачастую помогают вернуть средства.

Популярные вопросы о мошенничестве с участием знаменитостей

1. Как отличить настоящий проект от фейкового?
Официальные проекты обычно анонсируются на верифицированных страницах артиста и сопровождаются пресс-релизами, контактами менеджмента и документами.

2. Сколько шансов вернуть деньги после перевода?
Вернуть средства можно, особенно если оперативно обратиться в полицию и предоставить доказательства. Успех зависит от скорости реакции и формы перевода (банковские операции легче отследить).

3. Можно ли сообщать о мошенниках публично или лучше действовать молча?
Публичное предупреждение помогает обезопасить других, но одновременно может усложнить расследование. Идеально — сочетать: сразу уведомить полицию и параллельно предупредить аудиторию официальным сообщением.

4. Как защитить свою репутацию артисту, если от его имени действуют мошенники?
Важно оперативно выпустить официальное заявление, верифицировать аккаунты, сотрудничать с платформами для удаления фейковых страниц и информировать правоохранительные органы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
