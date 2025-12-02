Ни один носок не пропадёт: что Игорь Николаев ответил на упрёки Собчак в жадности

Игорь Николаев заявил, что ему пришлось взыскать с Собчак 150 тысяч рублей

Скандал вокруг авторских прав вновь вспыхнул после недавнего интервью: журналистки Ксения Собчак заплатила компенсацию за использование фрагмента песни, а разговор перерос в публичную перепалку с композитором.

Певец и композитор Игорь Николаев объяснил свою позицию и напомнил, что права на часть его репертуара находятся в управлении сторонней компании. Обсуждение вернуло в фокус тему лицензирования музыки в СМИ и блогосфере.

Как возник конфликт и что заявляет Николаев

Ситуация началась с того, что в одном из сентябрьских выпусков интервью ведущая использовала семисекундный фрагмент песни "Не обижай меня". По информации в медиа, за этот отрывок пришлось перечислить 150 тысяч рублей. Ранее похожий случай произошёл при интервью с другой блогеркой: за трек "Выпьем за любовь" оглашалась сумма в 300 тысяч рублей. Для многих это стало поводом обсудить правила использования музыки в эфире и обязанности медиа-организаций при согласовании прав.

"Ксения Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос, она сказала: "Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждём вас у нас в театре, на любой спектакль приходите". Это был первый случай. Сейчас я у неё снова плохой", — рассказал музыкант в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Игорь Николаев подчёркивает: первый инцидент был улажен мирно, но повторное использование композиций без согласования вызывает законные претензии. Музыкант отмечает, что сейчас права на некоторые его произведения переданы профессиональной организации по управлению правами, и поэтому контроль за использованием лежит не только на нём лично.

"Я не слежу за деятельностью каждого блогера, который предъявляет мне какие-то претензии. Я просто очень хочу верить, что мы живём в правовом государстве, которое защищает авторские права. Мои авторские права находятся в аренде. Я ежегодно заключаю договор со специализированной компанией. И как только я заключаю этот договор, права на песни мне больше не принадлежат, ими распоряжается компания. В конце концов, даже я, как автор, не могу на это влиять", — объяснил певец.

Поведение блогеров и телеведущих: общественная реакция

Медиа-пользователи и профессионалы по-разному отреагировали на историю: кто-то считает, что платёж — обычная цена за нарушение, кто-то указывает на недоговороспособность и неумение крупных медиа правильно координировать согласования. Случай с блокировкой канала блогера Карины Мурашкиной за многократное использование трека без лицензии стал наглядным примером последствий несоблюдения правил.

Позиция автора о правах и интеллектуальной собственности

Николаев использует яркие примеры, чтобы объяснить суть: для него защита товарного знака и авторских прав — естественная практика, а нарушение этих правил — фактически кража.

"Конечно, самые богатые музыканты планеты The Beatles не живут на доходы от носков. Мы с вами это понимаем. Но также мы с вами должны понять, что ни один носок на планете не должен выпуститься без доли, которые получат The Beatles, потому что используется их торговая марка. Это должно быть так же естественно, как дышать. Всё остальное является просто интеллектуальным воровством, а воровство — это уголовное преступление", — заключил исполнитель хита "Пять причин".

Эта аналогия призвана показать, что лицензирование и роялти — не формальность, а инструмент справедливого распределения доходов от творчества.

Сравнение: телеведущие vs блогеры при использовании музыки

При использовании одинаковых материалов процедуры у телеведущих и блогеров часто различаются по форме и по уровню формализации.

Телевидение: чаще работают через юридические отделы и договорные отношения; риски юридически учитываются заранее. Блогосфера: больше спонтанности, меньше формализации; авторы полагаются на "добрую волю" правообладателей, что увеличивает риск санкций. Цифровые платформы: применяют автоматические системы обнаружения контента; нарушения могут привести к демонетизации или блокировкам.

Эти различия определяют и последствия: телевидение реже сталкивается с радикальными санкциями, блогеры — более уязвимы к автоматизированным санкциям платформ.

Советы шаг за шагом: как корректно использовать музыку в эфире и роликах

Ниже — практическая инструкция, полезная медиа-профессионалам и блогерам.

Проверить правообладателя: выяснить, кто управляет правами на трек (автор, агентство, издатель). Связаться с правообладателем или его представителем: запросить разрешение и условия использования. Зафиксировать соглашение письменно: договор или лицензия — юридическая защита. При использовании платформ — учесть их правила и механизмы Content ID. Если бюджет ограничен — рассмотреть лицензируемую библиотеку музыки или композиции с открытой лицензией.

Популярные вопросы о лицензировании музыки в эфире

1. Как выбрать, где получить лицензию на трек?

Ищите информацию у автора, в агентствах управления правами или в лицензионных базах платформ; крупные композиции чаще управляются издателями.

2. Сколько стоит лицензия на короткий фрагмент песни?

Стоимость зависит от праваобладателя, формата использования (коммерческое/некоммерческое), региона и медиаканала; конкретные суммы варьируются и оговариваются в договоре.

3. Что лучше — напрямую связываться с автором или работать через агентство?

Если права переданы агентству, только через него можно легально согласовать использование; прямой контакт с автором может быть неэффективен, если права уже переданы.