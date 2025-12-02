Эмоциональное заявление жены Брюса Уиллиса: почему она переселила тяжелобольного актёра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Шоу-бизнес

Супруга и опекун Брюса Уиллиса Эмма Хеминг со слезами ответила на критику решения о переезде 70-летнего актёра. На конференции End Well 2025 она объяснила, что это был необходимый шаг для семьи.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Как сообщает RadarOnline, Уиллиса переселили в августе в специально оборудованный одноэтажный дом с постоянным медперсоналом. Решение связано с прогрессированием его заболевания.

"Я знала, что когда я расскажу или поговорю о нашем устройстве, это встретит столько критики и осуждения… Если вы не находитесь на передовой в доме этого человека изо дня в день, 24 часа в сутки, 365 дней в году, то у вас нет права голоса", — заявила Хеминг.

Она призналась, что такой сценарий жизни не соответствовал её прежним ожиданиям. Однако после переезда ситуация в семье стабилизировалась и улучшилась.

Эмма подчеркнула, что заранее готовилась к негативной реакции общественности с помощью терапии. По её словам, только близкие, находящиеся в ситуации постоянно, могут принимать подобные решения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
