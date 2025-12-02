Эмоциональное заявление жены Брюса Уиллиса: почему она переселила тяжелобольного актёра

Супруга и опекун Брюса Уиллиса Эмма Хеминг со слезами ответила на критику решения о переезде 70-летнего актёра. На конференции End Well 2025 она объяснила, что это был необходимый шаг для семьи.
Как сообщает RadarOnline, Уиллиса переселили в августе в специально оборудованный одноэтажный дом с постоянным медперсоналом. Решение связано с прогрессированием его заболевания.
"Я знала, что когда я расскажу или поговорю о нашем устройстве, это встретит столько критики и осуждения… Если вы не находитесь на передовой в доме этого человека изо дня в день, 24 часа в сутки, 365 дней в году, то у вас нет права голоса", — заявила Хеминг.
Она призналась, что такой сценарий жизни не соответствовал её прежним ожиданиям. Однако после переезда ситуация в семье стабилизировалась и улучшилась.
Эмма подчеркнула, что заранее готовилась к негативной реакции общественности с помощью терапии. По её словам, только близкие, находящиеся в ситуации постоянно, могут принимать подобные решения.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.