Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье-свитер названо главным трендом зимы 2025-2026 — Marianne
Шторм Эдди создал волны до 19,7 м высотой — Techno-Science.net
Прогрев металла временно скрыл негерметичность выхлопа сообщает Motor
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом

Свадьба Лепса под угрозой срыва? Заявление молодой избранницы Авроры Кибы

Невеста Григория Лепса опровергла слухи о скорой свадьбе с певцом
Шоу-бизнес

Аврора Киба публично отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Ранее музыкант заявлял о намерении сыграть свадьбу летом в Москве.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

В беседе с "7Дней.ru" спутница Лепса опровергла информацию о скором бракосочетании. Она призвала публику не торопить события.

"Пока не ждите. Мы не знаем, что будет. Не говорите "гоп", пока не перепрыгнете", — отметила Киба.

Несмотря на неопределённость с датами, пара демонстрирует единство в долгосрочных планах. Аврора мечтает о большой семье с несколькими детьми.

Сам Лепс подтверждает серьёзность намерений. Артист подчёркивает, что не намерен отступать от планов создать семью, несмотря на возраст.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes
Экс-девушку рэпера Гуфа приговорили к пяти годам лишения свободы
Европейские газовые компании активно извлекают газ из хранилищ — GIE
Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.