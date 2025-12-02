Свадьба Лепса под угрозой срыва? Заявление молодой избранницы Авроры Кибы

Аврора Киба публично отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе с 63-летним певцом Григорием Лепсом. Ранее музыкант заявлял о намерении сыграть свадьбу летом в Москве.

В беседе с "7Дней.ru" спутница Лепса опровергла информацию о скором бракосочетании. Она призвала публику не торопить события.

"Пока не ждите. Мы не знаем, что будет. Не говорите "гоп", пока не перепрыгнете", — отметила Киба.

Несмотря на неопределённость с датами, пара демонстрирует единство в долгосрочных планах. Аврора мечтает о большой семье с несколькими детьми.

Сам Лепс подтверждает серьёзность намерений. Артист подчёркивает, что не намерен отступать от планов создать семью, несмотря на возраст.