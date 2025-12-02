Был невероятно любезен со мной: Наталия Орейро рассказала о дружбе с известным российским певцом

Наталия Орейро заявила, что дружит с Димой Биланом

4:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинематограф нередко становится пространством, где давние творческие связи обретают новое звучание. Так произошло и в случае Наталии Орейро, которая вспомнила, как спустя годы вновь оказалась на одной площадке с Димой Биланом. Их сотрудничество оказалось продолжением тёплого общения, возникшего задолго до съёмок.

Фото: flickr.com by Synth 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наталия Орейро

Дружба, проверенная временем

История знакомства актрисы и певца началась примерно пять лет назад, когда они оказались в одном жюри телевизионного талант-шоу. По словам Орейро, именно тогда она заметила, насколько гармонично он сочетает артистизм и открытость. Она подчеркнула, что их первое общение сразу стало кладкой для доверия, что со временем переросло в устойчивую дружескую связь.

"Помню, в тот день на нём были чёрно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной. Периодически переписываемся по электронной почте. У нас даже были идеи записать дуэт — возможно, когда-нибудь это осуществится", — отметила Орейро в разговоре с ТВ Mail.

Актриса объяснила, что за эти годы они не потеряли контакт: время от времени обменивались новостями, обсуждали идеи и поддерживали творческий интерес друг к другу. Она подчеркнула, что подобная дружба в артистической среде — явление нередкое, но далеко не всегда связь сохраняется естественно и без усилий.

Когда началась подготовка к съёмкам российского проекта, по словам Орейро, она с радостью узнала, что вновь будет работать с Димой Биланом. Такое совпадение казалось ей почти символичным, ведь творческие пути артиста и актрисы периодически пересекались и раньше.

Работа на съёмочной площадке

По сюжету фильма Билан выступает в роли ведущего, представляющего музыкальный номер Орейро. Актриса появляется в кадре в образе внучки Деда Мороза, создавая атмосферу праздничного выступления. Она отметила, что весь процесс съёмок был лёгким и непринуждённым, во многом благодаря давнему взаимопониманию между ними.

"Всегда здорово работать с ним! Мы с Димой действительно хорошие друзья", — добавила актриса.

По словам Орейро, Билан сохраняет редкое качество — умение поддерживать партнёра в кадре, обеспечивая ощущение свободы и уверенности. Это особенно важно для музыкальных сцен, где важны эмоции, пластика и слаженность. Актриса пояснила, что такие моменты требуют полной концентрации, но именно в сотрудничестве с Биланом всё складывалось естественно и без напряжения.

Также она отметила, что российская команда создала максимально комфортные условия: работа была хорошо организована, а плотный график казался не столь сложным благодаря общей дружелюбной атмосфере. Орейро не впервые участвует в российских проектах, и каждый из них, по её словам, оставляет у неё тёплые впечатления.

Творческие планы и взаимный интерес

Хотя идея музыкального дуэта возникла у артистов несколько лет назад, она по-прежнему остаётся потенциальным направлением для сотрудничества. Орейро подчеркнула, что обе стороны проявляли искренний интерес, но им мешала занятость, разница в графиках и проекты, которые требовали полного вовлечения.

Актриса рассказала, что не исключает возвращения к этой идее, ведь совместные творческие эксперименты могут дать неожиданный результат. Она указала, что музыкальная индустрия постоянно меняется и сегодня артисты имеют гораздо больше возможностей реализовать международные проекты, особенно если видят в них искренний смысл.

Даже если дуэт пока не реализован, Орейро считает, что сама возможность к нему вернуться — знак устойчивого творческого интереса и взаимного уважения. Её слова подтверждают, что дружба и сотрудничество между артистами иногда оказываются долговечнее, чем отдельные роли или выступления.