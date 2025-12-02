Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nokian дали лучший тормозной путь на сухом покрытии — Tyre Reviews
Отмечены ранние признаки дефицита витамина С у детей — врач Русакова
Некодирующая ДНК управляет узорами на крыльях бабочек — Science
Регулярная растяжка снижает мышечное напряжение и повышает гибкость
Массаж линии роста волос помогает бороться с мимическими морщинами на лбу
Растирание спиртом при обморожении вредит тканям — фельдшер Карасёва
Привычка держать руку на КПП вредит трансмиссии
Активные движения стоя повышают выносливость спины — тренер Брэдди
Щенок тибетского мастифа был продан за полтора миллиона долларов — The Guardian

Был невероятно любезен со мной: Наталия Орейро рассказала о дружбе с известным российским певцом

Наталия Орейро заявила, что дружит с Димой Биланом
4:15
Шоу-бизнес

Кинематограф нередко становится пространством, где давние творческие связи обретают новое звучание. Так произошло и в случае Наталии Орейро, которая вспомнила, как спустя годы вновь оказалась на одной площадке с Димой Биланом. Их сотрудничество оказалось продолжением тёплого общения, возникшего задолго до съёмок.

Наталия Орейро
Фото: flickr.com by Synth 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наталия Орейро

Дружба, проверенная временем

История знакомства актрисы и певца началась примерно пять лет назад, когда они оказались в одном жюри телевизионного талант-шоу. По словам Орейро, именно тогда она заметила, насколько гармонично он сочетает артистизм и открытость. Она подчеркнула, что их первое общение сразу стало кладкой для доверия, что со временем переросло в устойчивую дружескую связь.

"Помню, в тот день на нём были чёрно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной. Периодически переписываемся по электронной почте. У нас даже были идеи записать дуэт — возможно, когда-нибудь это осуществится", — отметила Орейро в разговоре с ТВ Mail.

Актриса объяснила, что за эти годы они не потеряли контакт: время от времени обменивались новостями, обсуждали идеи и поддерживали творческий интерес друг к другу. Она подчеркнула, что подобная дружба в артистической среде — явление нередкое, но далеко не всегда связь сохраняется естественно и без усилий.

Когда началась подготовка к съёмкам российского проекта, по словам Орейро, она с радостью узнала, что вновь будет работать с Димой Биланом. Такое совпадение казалось ей почти символичным, ведь творческие пути артиста и актрисы периодически пересекались и раньше.

Работа на съёмочной площадке

По сюжету фильма Билан выступает в роли ведущего, представляющего музыкальный номер Орейро. Актриса появляется в кадре в образе внучки Деда Мороза, создавая атмосферу праздничного выступления. Она отметила, что весь процесс съёмок был лёгким и непринуждённым, во многом благодаря давнему взаимопониманию между ними.

"Всегда здорово работать с ним! Мы с Димой действительно хорошие друзья", — добавила актриса.

По словам Орейро, Билан сохраняет редкое качество — умение поддерживать партнёра в кадре, обеспечивая ощущение свободы и уверенности. Это особенно важно для музыкальных сцен, где важны эмоции, пластика и слаженность. Актриса пояснила, что такие моменты требуют полной концентрации, но именно в сотрудничестве с Биланом всё складывалось естественно и без напряжения.

Также она отметила, что российская команда создала максимально комфортные условия: работа была хорошо организована, а плотный график казался не столь сложным благодаря общей дружелюбной атмосфере. Орейро не впервые участвует в российских проектах, и каждый из них, по её словам, оставляет у неё тёплые впечатления.

Творческие планы и взаимный интерес

Хотя идея музыкального дуэта возникла у артистов несколько лет назад, она по-прежнему остаётся потенциальным направлением для сотрудничества. Орейро подчеркнула, что обе стороны проявляли искренний интерес, но им мешала занятость, разница в графиках и проекты, которые требовали полного вовлечения.

Актриса рассказала, что не исключает возвращения к этой идее, ведь совместные творческие эксперименты могут дать неожиданный результат. Она указала, что музыкальная индустрия постоянно меняется и сегодня артисты имеют гораздо больше возможностей реализовать международные проекты, особенно если видят в них искренний смысл.

Даже если дуэт пока не реализован, Орейро считает, что сама возможность к нему вернуться — знак устойчивого творческого интереса и взаимного уважения. Её слова подтверждают, что дружба и сотрудничество между артистами иногда оказываются долговечнее, чем отдельные роли или выступления.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Последние материалы
Некодирующая ДНК управляет узорами на крыльях бабочек — Science
Регулярная растяжка снижает мышечное напряжение и повышает гибкость
Наталия Орейро заявила, что дружит с Димой Биланом
Массаж линии роста волос помогает бороться с мимическими морщинами на лбу
Растирание спиртом при обморожении вредит тканям — фельдшер Карасёва
Привычка держать руку на КПП вредит трансмиссии
Активные движения стоя повышают выносливость спины — тренер Брэдди
Щенок тибетского мастифа был продан за полтора миллиона долларов — The Guardian
4–6 плодов чернослива в день поддерживают здоровье сердца — Манакер
Пищевая сода нейтрализует кислоты в томатных блюдах — geopop.it
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.