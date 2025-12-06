Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брак без декораций и развод без скандала: почему треснул идеальный союз Королёвой и Николаева

Николаев и Королёва развелись из-за разных характеров
Шоу-бизнес

История Игоря Николаева и Наташи Королёвой началась в конце 1980-х, когда юная певица из Киева только мечтала о большой сцене. Она приехала в Москву вместе с матерью, чтобы пройти прослушивание у композитора, уже известного своими работами с популярными артистами. Первое выступление Наташи не произвело нужного впечатления, но настойчивость её матери помогла добиться повторной попытки. Николаев увидел в молодой вокалистке потенциал и предложил ей отправиться вместе с ним на гастроли. Публика тепло приняла начинающую артистку, а сам композитор отметил её дисциплину и характер.

Наташа Королёва и Игорь Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наташа Королёва и Игорь Николаев

В тот период Игорь был женат, воспитывал дочь и не думал о новых отношениях. Однако вскоре супруги поняли, что их союз себя исчерпал. После развода Николаев всё больше времени проводил с Наташей, и рабочий контакт постепенно перерос в личную симпатию. Он придумал ей сценический псевдоним, поддерживал в профессиональном плане и помогал формировать её репертуар.

Развитие отношений и брак

Несмотря на возникающее чувство, Наташа некоторое время не рассматривала композитора как потенциального партнёра. Позже она отмечала, что Игорь проявлял настойчивость, но в то же время умел вести себя деликатно, окружая её заботой. Постепенно они стали близки, а их взаимопонимание только укреплялось.

Свадьба состоялась в 1992 году, когда Королёвой исполнилось 19 лет. Торжество прошло дома у жениха, без роскошных декораций и традиционных элементов, о которых мечтала певица. Однако тогда оба были сосредоточены на творческих планах, активно работали и много гастролировали. Этот период оказался особенно продуктивным: они записывали новые композиции, ездили по стране с концертами, и дуэт воспринимался публикой как гармоничный союз талантов.

Совместная жизнь и трудности

Поклонники считали их отношения практически идеальными, однако внутри пары иногда возникали разногласия. Как рассказывала позже Королёва, они постепенно обнаруживали различия в характерах и взглядах. Николаев нередко стремился влиять на её творческие решения, а сама певица со временем стала чувствовать необходимость самостоятельности.

Вопрос о детях супруги откладывали, понимая, что плотный гастрольный график и работа над новыми проектами не позволят сосредоточиться на семье. При этом они продолжали вместе выступать, создавали песни, которые со временем стали классикой отечественной поп-музыки. Внешне их союз выглядел крепким, но внутри накапливалось напряжение.

Причины расставания

Развод произошёл в 2001 году. Официально артисты сообщали, что со временем стали слишком непохожими, и поэтому решили разойтись. Позже Королёва говорила, что у Игоря появились новые отношения, однако это не подтверждалось напрямую. Несмотря на эмоционально сложный этап, оба стремились завершить брак без скандалов и публичных конфликтов.

Супруги договорились о спокойном разделе совместного имущества, сохранили уважительное отношение друг к другу и продолжили работать каждый в своей сфере. Николаев не ограничивал бывшую жену в использовании сценического имени и её прежнего репертуара, понимая, что эти песни тесно связаны с её творческой биографией.

Жизнь после развода

Спустя время оба нашли своё счастье в новых отношениях. Королёва вышла замуж за Сергея Глушко, с браке с которым у неё родился сын. Николаев создал семью с Юлией Проскуряковой, у пары родилась дочь. Несмотря на прошедшие годы, многие поклонники по-прежнему вспоминают их как одну из самых ярких творческих пар 90-х, чьи песни и совместные выступления оставили заметный след в истории российской эстрады.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
