Это аксиома: какой главный критерий внешности при выборе мужчины назвала Водонаева

Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алёна Водонаева поделилась своим мнением о том, какой рост мужчин ей предпочтителен и почему это важно для отношений. Она рассказала о переписке с подругой, которая столкнулась с неожиданным несоответствием ожиданий на свидании.

Модель Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева объяснила, что для неё высокий рост мужчины — не просто предпочтение, а важный критерий при выборе партнёра. Сама ростом 1,75 м, она отмечает, что к мужчине, который выше неё хотя бы на 20 см, сразу добавляется "крепкий бонус".

"Девочки, давайте обсудим рост мужчин. Я люблю высоких, это аксиома. Мой рост 1,75 и +20 см роста человека, который со мной знакомится сразу же накидывают ему крепкий бонус. Бывают исключения конечно, но тогда серьёзная компенсация должна быть во всем остальном: манеры, статус, система ценностей, возможности (финансовые в том числе, превышай мой доход хотя бы в два раза, если ты хочешь со мной отношений), ментальное и физическое здоровье, юмор, харизма, обаяние, широта плеч, подбородок лопатой. Ну и далее по личному списку, у меня это волосы на голове. Но рост, как же важен рост", — написала Водонаева в своём Telegram-канале.

Психологические аспекты предпочтений

Часто происходит несоответствие, так как высоким мужчинам нередко нравятся миниатюрные женщины, которые существенно ниже их ростом. 

  1. Стремление к балансу. Контраст "большого" и "маленького" создаёт гармоничное сочетание в паре.

  2. Чувство важности. Мужчинам нравятся миниатюрные женщины, так как они кажутся женственными и моложе, что повышает уверенность партнёра.

  3. Желание защищать. Невысокий рост женщины стимулирует у мужчины инстинкт охраны и заботы.

  4. Демонстрация превосходства. Высокий мужчина на фоне миниатюрной женщины может проявить силу и стать опорой в отношениях.

Эти психологические механизмы помогают объяснить, почему женщины часто обращают внимание на рост мужчин, хотя и другие качества партнёра остаются важными.

Сравнение предпочтений мужчин и женщин

Если рассматривать выбор партнёра с обеих сторон, можно заметить интересные различия:

  • Женщины часто ориентируются на рост, статус, финансовую стабильность и личностные качества.

  • Мужчины при выборе партнёра обращают внимание на женственность, заботливость и физическую привлекательность, при этом небольшой рост женщины воспринимается как преимущество в плане проявления силы и защиты.

Таким образом, восприятие физического размера друг друга создаёт баланс в отношениях и влияет на психологическое взаимодействие в паре.

Плюсы и минусы предпочтения высокого роста

Выбор партнёра по росту имеет свои преимущества:

  1. Удобство психологического комфорта и уверенности в отношениях.

  2. Создание гармоничного внешнего впечатления для пары.

  3. Возможность проявления заботы и защиты с обеих сторон.

Однако есть и недостатки:

  1. Ограничение круга потенциальных партнёров.

  2. Возможные трудности в нахождении мужчины с желаемыми параметрами.

  3. Чрезмерная фиксация на внешних характеристиках вместо личных качеств.

Советы шаг за шагом: как учитывать рост в отношениях

  1. Определите свои минимальные и предпочтительные параметры роста партнёра.

  2. Сфокусируйтесь на сочетании роста с другими качествами: характером, интеллектом, ценностями.

  3. Оценивайте совместимость, а не только физические показатели.

  4. Обсуждайте ожидания на ранних этапах общения.

  5. Не ставьте рост выше важности эмоциональной связи и доверия.

  6. Будьте готовы к компромиссам, если другие качества партнёра компенсируют разницу.

  7. Следите за гармонией и комфортом в паре, а не за внешними стандартами.

Популярные вопросы о выборе партнёра

  1. Какой рост мужчины считается оптимальным для женщины среднего роста? — Обычно выше на 15-20 см, но многое зависит от личных предпочтений.

  2. Важно ли учитывать рост при долгосрочных отношениях? — Да, если это влияет на комфорт и психологическое восприятие партнёра.

  3. Можно ли компенсировать меньший рост другими качествами? — Безусловно, харизма, юмор, финансовая стабильность и ценности могут полностью компенсировать этот фактор.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
