Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитостерины снижают всасывание холестерина — тренеры
Красный и терракотовый — главные цвета встречи 2026 года
Кальмар-вампир находится на стыке осьминогов и кальмаров — геномист Олег Симаков
Эксперт ВТБ дал прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на 2026 год
Удмуртия заняла 27-е место по доступности ипотеки
Японская компания создала капсулу для SPA-процедур с микропузырьками
Корни многолетников осенью растут даже при +5 °C температуры почвы — Toprecepty
Горячие напитки могут повредить зубную эмаль зимой — нутрициолог Ольга Панова
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании

Как Бабкина встретит Новый год без суеты: простые ритуалы, которые сильнее любого шоу

Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши
3:51
Шоу-бизнес

Новый год для многих остаётся временем ожидания чуда, но для тех, кто долгие годы проводит праздники на сцене, это чувство особенно ценится. Эта мысль становится ещё ярче, когда узнаёшь, как артистка, много лет встречающая декабрь в работе, стремится сохранить атмосферу домашнего тепла.

Надежда Бабкина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Семейные традиции и подготовка к празднику

Для народной артистки России Надежды Бабкиной Новый год — не просто дата в календаре, а символ обновления и времени, когда семья собирается вместе. Несмотря на то что телевидение и концертные площадки годами формировали её праздничный график, сегодня она старается распределять нагрузку иначе. По возможности певица записывает съёмки заранее, чтобы 31 декабря не спешить на прямой эфир, а спокойно встретить полночь дома.

Бабкина не скрывает: атмосфера праздника для неё во многом создаётся за счёт спокойных домашних хлопот. Как сообщает Общественная Служба Новостей, она любит самостоятельно планировать меню, подбирать ингредиенты и заранее продумывать, как сделать вечер приятным для всех, кто соберётся за столом. В её понимании новогодняя ночь — это возможность почувствовать себя не артисткой перед камерой, а хозяйкой, которая хочет порадовать семью.

"Нет у меня никаких помощниц, поваров. Всё я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запечённое, фрукты и десерты. А что ещё нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна", — добавила звезда.

Эта позиция артистки понятна: многие россияне считают, что главное в празднике — не впечатлять гостей экзотическими блюдами, а создать тёплую, узнаваемую обстановку. Классические рецепты, простые ингредиенты, привычное меню и праздничная сервировка по-прежнему формируют настроение, которое сложно заменить чем-то новым.

Экологичный подход к украшению дома

Ещё один штрих к подготовке — выбор праздничной ели. Бабкина отметила, что в этом году впервые за долгое время предпочла искусственную ель. Она объясняет это желанием бережно относиться к природе, ведь ежегодная вырубка тысяч хвойных деревьев остаётся серьёзным экологическим вопросом. Многие семьи в последние годы делают похожий выбор: современные искусственные ели выглядят естественно, служат много лет и уменьшают нагрузку на лесные хозяйства.

Переход на искусственные деревья стал частью более широкого тренда ответственного потребления, который активно развивается в России: люди всё чаще отказываются от одноразовых украшений, перерабатывают упаковку и продумывают, как сделать праздник ярким, но не вредящим природе.

Почему простые традиции остаются главными

Если взглянуть глубже, становится заметно, что выбор Бабкиной — следовать привычным рецептам, ставить домашний стол без излишеств, сохранять экологический подход — отражает отношение многих семей к Новому году. Праздник словно собирает воедино воспоминания детства, запах мандаринов, семейные рецепты, ожидание подарков и добрую атмосферу. Поэтому даже те, кто любит эксперименты, часто возвращаются к проверенным традициям.

Для артистов этот контраст особенно заметен: яркие шоу, насыщенные гастроли, суета перед камерами — и тишина домашнего вечера. В таких условиях желание сохранить "семейный островок" становится особенно значимым.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Google Фото вернул важный инструмент, но спрятал его так, что не каждый найдёт
Наука и техника
Google Фото вернул важный инструмент, но спрятал его так, что не каждый найдёт
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Последние материалы
Сырная корочка сохраняет сочность свинины при запекании
Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши
С 1 декабря езда на летних шинах в России запрещена по техрегламенту
Чечевица улучшает контроль уровня сахара у активных людей — тренеры
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Хорошая осанка снижает риск падений и переломов — тренер Роберт Брейс
В Чехии не знают, поступает ли в страну российский газ
Котёнок, выросший один, чаще формирует гипер-привязанность к человеку — Lemagduchat
Живую ёлку нельзя ставить возле вентиляции из-за риска пересушивания
Выезд на встречку при уступлении скорой может привести к лишению прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.