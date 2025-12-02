Как Бабкина встретит Новый год без суеты: простые ритуалы, которые сильнее любого шоу

Надежда Бабкина отметит Новый год без лишней роскоши

Новый год для многих остаётся временем ожидания чуда, но для тех, кто долгие годы проводит праздники на сцене, это чувство особенно ценится. Эта мысль становится ещё ярче, когда узнаёшь, как артистка, много лет встречающая декабрь в работе, стремится сохранить атмосферу домашнего тепла.

Семейные традиции и подготовка к празднику

Для народной артистки России Надежды Бабкиной Новый год — не просто дата в календаре, а символ обновления и времени, когда семья собирается вместе. Несмотря на то что телевидение и концертные площадки годами формировали её праздничный график, сегодня она старается распределять нагрузку иначе. По возможности певица записывает съёмки заранее, чтобы 31 декабря не спешить на прямой эфир, а спокойно встретить полночь дома.

Бабкина не скрывает: атмосфера праздника для неё во многом создаётся за счёт спокойных домашних хлопот. Как сообщает Общественная Служба Новостей, она любит самостоятельно планировать меню, подбирать ингредиенты и заранее продумывать, как сделать вечер приятным для всех, кто соберётся за столом. В её понимании новогодняя ночь — это возможность почувствовать себя не артисткой перед камерой, а хозяйкой, которая хочет порадовать семью.

"Нет у меня никаких помощниц, поваров. Всё я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запечённое, фрукты и десерты. А что ещё нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна", — добавила звезда.

Эта позиция артистки понятна: многие россияне считают, что главное в празднике — не впечатлять гостей экзотическими блюдами, а создать тёплую, узнаваемую обстановку. Классические рецепты, простые ингредиенты, привычное меню и праздничная сервировка по-прежнему формируют настроение, которое сложно заменить чем-то новым.

Экологичный подход к украшению дома

Ещё один штрих к подготовке — выбор праздничной ели. Бабкина отметила, что в этом году впервые за долгое время предпочла искусственную ель. Она объясняет это желанием бережно относиться к природе, ведь ежегодная вырубка тысяч хвойных деревьев остаётся серьёзным экологическим вопросом. Многие семьи в последние годы делают похожий выбор: современные искусственные ели выглядят естественно, служат много лет и уменьшают нагрузку на лесные хозяйства.

Переход на искусственные деревья стал частью более широкого тренда ответственного потребления, который активно развивается в России: люди всё чаще отказываются от одноразовых украшений, перерабатывают упаковку и продумывают, как сделать праздник ярким, но не вредящим природе.

Почему простые традиции остаются главными

Если взглянуть глубже, становится заметно, что выбор Бабкиной — следовать привычным рецептам, ставить домашний стол без излишеств, сохранять экологический подход — отражает отношение многих семей к Новому году. Праздник словно собирает воедино воспоминания детства, запах мандаринов, семейные рецепты, ожидание подарков и добрую атмосферу. Поэтому даже те, кто любит эксперименты, часто возвращаются к проверенным традициям.

Для артистов этот контраст особенно заметен: яркие шоу, насыщенные гастроли, суета перед камерами — и тишина домашнего вечера. В таких условиях желание сохранить "семейный островок" становится особенно значимым.